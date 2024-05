Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia a menos de um mês da Copa América

O atacante Edinson Cavani, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira (30) sua aposentadoria da seleção uruguaia. Pelas redes sociais, ele comunicou que pretende se dedicar a uma "nova etapa da carreira". Atualmente, ele é jogador do Boca Juniors, da Argentina.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Minha querida celeste", começa ele na mensagem, em referência ao nome pelo qual a seleção uruguaia é conhecida, "eu só quero agradecer por cada lição que você me fez vivenciar. Não quero me estender. Hoje são poucas palavras, mas sentimentos profundos."

Publicidade



O anúncio foi feito a menos de um mês do início da Copa América, que deverá receber nos próximos dias a lista de uruguaios selecionados pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, à frente do grupo celeste desde maio de 2023. Cavani nunca foi convocado pelo treinador.



Desde sua estreia pela equipe nacional, em 2008, foram 58 gols marcados em 136 partidas. Ele disputou quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022) e entrou em campo pela última vez com a camisa celeste na Copa do Qatar, em 2022, na vitória por 2 a 0 sobre Gana, pela última rodada da fase de grupos, que marcou a eliminação do time sul-americano.

Publicidade



Conhecido como "Matador", Cavani participou da campanha vencedora da Copa América de 2011, disputada na Argentina. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção; perde apenas para Luis Suárez, que soma 68 gols.



O centroavante agradeceu às pessoas que participaram de sua passagem pela equipe. "Hoje decido dar um passo para o lado, mas sempre os seguirei com o coração batendo, como quando tive que entrar em campo com essa camisa linda", disse, sem detalhar qual será a nova etapa da carreira.



O centroavante segue no Boca Juniors, que está disputando o Campeonato Argentino e a Copa Sul-Americana. Ele tem 15 gols em 34 jogos pelo time de Buenos Aires.