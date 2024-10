CBF decide afastar três árbitros envolvidos em polêmicas do Campeonato Brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu afastar três árbitros envolvidos em polêmicas nos jogos válidos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram afastados Ramon Abatti Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza que apitaram Palmeiras 2 x 2 Fortaleza, Flamengo 4 x 2 Juventude e Vitória 2 x 1 Fluminense, respectivamente, no último sábado (26).

O afastamento envolve ainda os árbitros do VAR Diego Pombo Lopez, que no jogo do Maracanã, Pablo Ramon, no Allianz Parque, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Claudio Rocha Filho, no Barradão. Diego e Rodrigo estavam escalados para atuar em jogos da Série B nesta segunda-feira (28), mas foram substituídos pela Comissão de Arbitragem para "avaliação de desempenho técnico".



Palmeiras x Fortaleza



No empate entre Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque, o time cearense contestou as marcações de dois pênaltis do árbitro Ramon Abatti Abel em lances envolvendo o zagueiro Titi e o lateral/atacante Pikachu. Já o Palmeiras reclamou da não expulsão do volante Martinez, do Fortaleza, que acertou um soco nas costas de Richard Ríos. Na sequência, o time cearense fez o segundo gol.



Flamengo x Juventude

O Juventude criticou a arbitragem comandada por Braulio da Silva Machado após a derrota para o Flamengo no último sábado. A equipe gaúcha reclamou, principalmente, do pênalti marcado de Mandaca em Gerson e da expulsão de Nenê.

O lance de penalidade originou o segundo gol do Flamengo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. Gerson invadiu a área e recebeu passe. Ele caiu após choque com Mandaca, e Braulio marcou a penalidade.

Nenê foi expulso cerca de quatro minutos após entrar no jogo. O meio-campista levou amarelo por reclamar de uma falta marcada por Braulio e, em seguida, recebeu o segundo cartão do árbitro. Na súmula, o juiz disse que o atleta reclamou acintosamente e disse "não posso reclamar, caralho".

"Expulsei aos 29 minutos do 2º tempo em decorrência do 2º cartão amarelo, o jogador nº 10, da equipe Esporte Clube Juventude, Sr. Anderson Luís de Carvalho, por persistir em protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: 'não posso reclamar, caralho'. Após a expulsão o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, sendo retirado pela auxiliar da equipe visitante sem maiores problemas", afirmou Braulio da Silva Machado, em súmula.



Vitória x Fluminense



O lance polêmico na partida direta contra o Z4 aconteceu já na reta final, quando Matheuzinho caiu após choque com Lima. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou a penalidade, posteriormente convertida por Alerrandro e que deu o triunfo ao Vitória por 2 a 1.

O técnico Mano Menezes e o presidente Mario Bittencourt, ambos do Fluminense, protestaram contra a arbitragem após a partida.



