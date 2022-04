CBF demite responsável pelo VAR e mais nove da comissão de arbitragem

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, na noite desta segunda-feira (25), diversas mudanças na Comissão de Arbitragem. Onze integrantes da comissão foram demitidos, entre eles o responsável pelo VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), Sérgio Corrêa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Além de Corrêa, não fazem mais parte do quadro da CBF Marcos Marinho (foi Presidente da Comissão de Arbitragem e Chefe do Centro de Desenvolvimento da Arbitragem), Manoel Serapião (foi Ouvidor da Arbitragem e Diretor-Presidente da Escola Nacional de Arbitragem), Almir Mello, José Roberto Wright e Nilson Monção (foram Analistas do Centro de Desenvolvimento da Arbitragem), Cláudio Vinícius Cerdeira (ex-integrante da Comissão de Arbitragem), José Mocellin (ex-Coordenador Nacional da Instrução) e Érika Krauss (ex-secretária da Escola Nacional de Arbitragem), além da psicóloga Marta Magalhães.

Continua depois da publicidade





Em nota oficial, a CBF afirmou que "as mudanças fazem parte de reestruturação da Comissão de Arbitragem da CBF, cujo novo presidente, Wilson Seneme, tomou posse no último dia 7 de abril". A entidade ainda agradaceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou êxito em seus próximos desafios.