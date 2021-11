CBF divulga áudio do VAR que anulou gol do São Paulo contra o Fortaleza

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira (11) a conversa entre Paulo Roberto Alves Júnior e a cabine do VAR no jogo entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileiro. O lance analisado foi o gol de Vitor Bueno, validado no primeiro momento, mas anulado depois da revisão do árbitro de vídeo.



"Confirma. Está impedido. Impedimento na origem da falta no lado esquerdo da área", diz o árbitro de vídeo Pathrice Wallace Corrêa Maia.



Ao todo, os juízes levam três minutos para firmar a decisão. Na primeira avaliação, o lance foi confirmado, mas após reposicionar a linha de impedimento de defesa para outro jogador, os árbitros concluem que Bruno Alves se encontrava em posição de impedimento na origem da jogada.



Na ocasião, o gol de Bueno dava o empate para o São Paulo. Mesmo assim, os comandados de Rogério Ceni deixaram tudo igual no placar com um gol de falta de Benítez nos acréscimos.

Com o resultado, o tricolor paulista chegou aos 38 pontos e é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Ainda restam sete partidas para o São Paulo até o final do torneio.