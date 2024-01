CBF oficializa contratação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou na tarde desta quarta-feira (10) que Dorival Júnior é o novo treinador da seleção brasileira.





O próprio Dorival e o São Paulo, clube que empregava o técnico desde abril de 2023, já haviam confirmado a negociação nesta semana, mas a CBF ainda não havia se manifestado oficialmente a respeito.

Uma entrevista para a apresentação do novo treinador do Brasil está marcada para esta quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.





Dorival foi contratado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que optou pela demissão do interino, Fernando Diniz, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O dirigente havia sido afastado em dezembro pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), pelo entendimento que o acordo firmado em 2018 entre CBF e MPF (Ministério Público Federal), que abriu caminho para a eleição de Ednaldo, era ilegal.





A decisão tomada por Gilmar Mendes ainda precisa ser ratificada pelo plenário do STF, o que deve acontecer apenas em fevereiro.

