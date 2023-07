CBF repete com Fluminense e Diniz o que já fez com Corinthians e Luxemburgo

Corta para o vestiário da seleção brasileira em 1998. Zagallo, que comandou o elenco na Copa do Mundo daquele ano e chegou ao vice-campeonato, havia sido demitido. O Brasil precisava recomeçar um trabalho do zero para dar potência a um elenco repleto de talentos.







Foram mais de dois meses à procura de um nome para suceder o treinador. A CBF, presidida por Ricardo Teixeira, chegou ao nome de Vanderlei Luxemburgo, que comandava o Corinthians numa campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro. O contato com o técnico, para que terminasse na polêmica contratação, teve uma condição: ele abandonaria o Corinthians.





Funcionou, com ressalvas. Se dividindo entre seleção brasileira e Corinthians, Luxemburgo conquistou o Brasileiro com o time paulista. A primeira fase foi concluída pelo Corinthians com a melhor campanha, mas a segunda fase foi mais equilibrada. O Cruzeiro foi o adversário final, e Luxemburgo estava presente. Foram dois jogos que terminaram empatados -2 a 2 e 1 a 1-, e a decisão ficou para um jogo extra, vencido por 2 a 0 pelo Corinthians.

Mas o resultado não poupou o treinador das críticas vindas de ambos os lados. Luxemburgo se dividia, num período que o fez perder nove quilos e sentir o acúmulo de funções. O Corinthians foi eliminado na Copa Mercosul, a seleção ia bem. Luxa vivia, ainda, na corda bamba sobre suas convocações - e o quanto elas conflitavam com os interesses envolvendo jogadores corintianos.





O Corinthians estava insatisfeito, e a relação com o treinador, abalada. As partes romperam mesmo com a taça e, em 1999, Luxa viveu apenas o ambiente da seleção. o clube, por sua vez, efetivou Oswaldo de Oliveira.

