CBF se reúne com o Londrina EC e anuncia investimento maior

Em reunião na CBF na última terça-feira (8), as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série C foram informadas que irão receber uma cota de participação maior no torneio em 2025. Um dos clubes da competição é o Londrina Esporte Clube, que foi representado por Paulo Assis, CEO da SAF. Todos os 20 clubes e outras entidades convidadas tiveram representantes na reunião.





Os clubes irão receber ainda premiações pela posição final, mas os valores para cada um não foram detalhados pela CBF. Entre prêmios e cotas, o aporte da entidade será de R$ 32 milhões, valor 20,7% maior do que o que foi praticado em 2024, quando a CBF pagou pouco mais de R$ 25 milhões aos clubes.

“A reunião foi importante e democrática. Todos os pontos colocados, dos aspectos técnicos, financeiros e administrativos, foram bem conduzidos pelo Júlio Avellar, diretor de competições. É uma competição equilibrada e, em relação ao ano anterior, a CBF realizou ajustes significativos”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O LEC foi procurado pela FOLHA para falar sobre a reunião, mas não respondeu.





As despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, translado, arbitragem, VAR, antidoping, entre outros, serão de R$ 68 milhões por parte da CBF. “Isso faz parte do que fazemos em prol do fortalecimento do futebol nacional, oferecendo oportunidades e receitas para que os clubes se apresentem de uma forma tecnicamente melhor. A estrutura disponibilizada inclui suporte com analistas, logística completa fornecida pela CBF para 32 membros de cada delegação”, seguiu Ednaldo.





