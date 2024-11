Ceará vence Avaí, adia volta do Santos à Série A e embola briga por acesso

O Ceará adiou o retorno do Santos à elite nacional ao vencer, na noite deste domingo (3), o Avaí dentro do Castelão por 2 a 0. O jogo foi válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Erick Pulga e Lucas Mugni, já no 2° tempo, balançaram as redes para os mandantes.





O Santos subiria caso o Ceará tropeçasse. Se não vencesse o Avaí, o time de Léo Condé alcançaria, no máximo, 64 pontos, contra 65 do Peixe.





O resultado colocou a equipe cearense com 57 pontos (com chance de chegar a 66 pontos), em quinto, e embolou a briga pelo acesso: além do líder e do vice-líder Novorizontino, quase confirmados na Série A, clubes como Sport, Mirassol, Goiás e Vila Nova lutam para subir. Ao todo, os quatro mais bem colocados mudam de divisão.





A situação dos dois paulistas é bastante confortável: o time de Fábio Carille lidera a classificação com 65 pontos, seguido pelo Novorizontino (63).





Sport (59) e Mirassol (59) fecham o G4 e ainda jogam na rodada. O Ceará aparece à frente de Goiás (54) e Vila Nova (52), que já fizeram 35 jogos. América-MG, Coritiba e Operário, que ainda mantêm esperanças, surgem na sequência.





Veja como está a tabela





1 - Santos: 65 pontos (35 jogos)

2 - Novorizontino: 63 pontos (35 jogos)

3 - Sport: 59 pontos (34 jogos)

4 - Mirassol: 59 pontos (34 jogos)

5 - Ceará: 57 pontos (35 jogos)

6 - Goiás: 54 pontos (35 jogos)

7 - Vila Nova: 52 pontos (35 jogos)

8 - América-MG: 52 pontos (34 jogos)

9 - Coritiba: 50 pontos (34 jogos)

10 - Operário-PR: 50 pontos (34 jogos)