CEO da SAF do Londrina EC quer mais de 10 mil no Café contra o Operário

O dirigente Paulo Assis, CEO da Squadra Sports, dona da SAF do Londrina, admitiu que o time vive a expectativa de ter seu melhor público na temporada na partida desta terça-feira (18), contra o Operário, pela volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Na ida, o Tubarão venceu por 1 a 0 com gol de Pablo.





Assis convocou o torcedor para o jogo contra o Fantasma e pediu mais de 10 mil torcedores no estádio do Café. O melhor público da equipe até o momento foi na derrota por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, na primeira fase, quando 5.923 pessoas, no total, estiveram no estádio.

“Vamos sonhar além do que foi traçado (a vaga na Copa do Brasil). Conquistamos uma vantagem muito importante no jogo de ida e esperamos uma casa cheia. Queremos convocar o torcedor, pois precisamos que ele esteja conosco nesta terça-feira. Nossa expectativa é ter um público de mais de dois dígitos (acima dos 10 mil) para empurrar o time rumo à classificação e, se Deus quiser, chegar à final e lutar pelo título”, disse Paulo Assis.





A venda de ingressos segue aberta e os torcedores podem comprar o bilhete pelo site https://lec.agroplayingressos.com/shop/londrina-sport-club/londrina-ec-x-operario. Os valores de arquibancadas são de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada, enquanto nas cadeiras são R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. O clube ainda tem promovido o sócio-torcedor, que tem valores mensais de R$ 15, R$ 30, R$ 60 ou R$ 150, dependendo do plano escolhido. Todos dão direito a uma camisa oficial do LEC.





Os pontos físicos de venda de ingressos são a Tubastore, do Boulevard Londrina Shopping, além das lojas Karilu, na avenida Celso Garcia Cid, no Muffato da Madre Leônia, e no Muffato da Duque de Caxias, além da loja Estação do Esporte, no Muffato da Saul Elkind, e da bilheteria do estádio do Café a partir das 18h desta terça-feira.