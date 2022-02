Chelsea entra na lista dos campões mundiais; confira os vencedores desde 1960

O Chelsea se tornou neste sábado (12) o 11º time a ganhar o Mundial de Clubes desde que a Fifa passou a organizar a competição –esta foi a 18ª edição do torneio, realizado pela entidade pela primeira vez no ano de 2000 e, de forma consecutiva, a partir de 2005.



Desde 2017, o conselho da Fifa também passou a reconhecer a Copa Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004, como um título mundial. Algo que as equipes brasileiras vencedoras sempre consideraram.



Na ocasião, o Santos teve oficializadas as conquistas de 1962 e 1963. O Flamengo, a de 1981. O Grêmio, a de 1983. O São Paulo, as de 1992 e 1993. O mesmo aconteceu com todos os clubes da Europa que venceram a competição no período. Considerando os dois interclubes, são ao todo 30 equipes campeãs.