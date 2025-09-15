City London e Portuguesa empatam pela Terceirona; Cambé lidera o grupo

Os representantes de Londrina na 3ª divisão do Campeonato Paranaense continuam sem vencer após três rodadas. No domingo (14), City London e Portuguesa Londrinense empataram em 0 a 0 no estádio José Garbelini, em Cambé. O City London soma três pontos, fruto de três empates, e ocupa a terceira posição do grupo B. A Portuguesa, que conquistou seu primeiro ponto, é a lanterna da chave.





A liderança é do Cambé, que no sábado (13) derrotou o Grêmio Maringá por 1 a 0, no Garbelini, com gol de Cássio. O CAC chegou a sete pontos, enquanto o Grêmio, que perdeu pela primeira vez, está em segundo lugar com quatro.

O returno do grupo começa no próximo fim de semana, no sábado (20), às 15h30, quando a Lusinha recebe o Grêmio Maringá. No domingo (21), também às 15h30, o City enfrenta o Cambé.







OUTROS GRUPOS

No grupo A, o Samas, de São Mateus do Sul, equipe que ficou com o registro do Rolândia Esporte Clube e deixou a cidade, lidera com oito pontos e segue invicto, mesmo sem entrar em campo nesta rodada por conta da folga, já que o grupo é o único que conta com cinco participantes. O Prudentópolis, também invicto, é o vice-líder com seis pontos após empatar por 3 a 3 com o Araucária, fora de casa. O time tem uma vitória e três empates. Na outra partida do grupo, o Iraty venceu o Hope Internacional por 4 a 3.





Já no grupo C, o União Beltrão venceu o Oeste Brasil por 2 a 0 e lidera com seis pontos. A equipe tem duas vitórias e uma derrota. O Sport Campo Mourão, que empatou em casa por 1 a 1 com o Verê, aparece em segundo, com cinco.

Os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam às quartas de final. Os finalistas da Terceirona garantem o acesso para a Segundona de 2026.





