Claudinei aposta em continuidade para sucesso do Londrina EC em 2025

De contrato renovado, o técnico Claudinei Oliveira aposta na continuidade do trabalho para levar o Londrina ao encontro dos seus objetivos em 2025. O treinador tem participado de todo o planejamento para a montagem do elenco e a definição das contratações.





Diferente deste ano, quando assumiu a equipe na quinta rodada da Série C, o treinador agora tem tempo para desenhar o perfil do grupo de jogadores e também preparar o time dentro de campo para o início das competições.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"As partes entenderam que o trabalho realizado foi bom, apesar do resultado final não ter sido o que todos gostariam. Mas acredito que iniciando o trabalho agora com antecedência temos grande chance de termos ótimos resultados", afirmou Oliveira, em entrevista produzida pela assessoria de imprensa do clube.





No seu primeiro pronunciamento após a renovação de contrato, o treinador lamentou o fato do LEC não ter conseguido fazer mais contratações para o quadrangular decisivo do Brasileiro, em razão de ter garantido a classificação apenas na última rodada, com o prazo de novas inscrições já expirado. O LEC ficou em terceiro lugar no seu grupo e deixou escapar o acesso para a Série B na última rodada.

Publicidade





"Uma situação que nos impactou bastante foi o fato de não podermos fazer mais contratações por não termos nos classificado antes. Talvez, com duas ou três peças a mais poderíamos ter chegado. Fica o aprendizado para buscarmos a classificação com mais antecedência para nos prepararmos melhor para a fase decisiva", apontou.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.