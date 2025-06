Claudinei se despede do Londrina EC e deve assumir time da Série B

O técnico Claudinei Oliveira não é mais técnico do Londrina Esporte Clube. O clube informou na manhã desta quarta-feira (4) que o treinador comunicou seu desligamento. Segundo informações obtidas pela FOLHA, Claudinei deve ser anunciado como novo comandante do Paysandu, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com quatro pontos em dez jogos.





"Na manhã desta quarta-feira (4), Claudinei Oliveira comunicou a saída do comando técnico do Londrina Esporte Clube. O treinador deixa o LEC após 44 jogos, com 20 vitórias e 13 empates, além da classificação para a próxima Copa do Brasil 2026. Ele será acompanhado pelo auxiliar Felipe Oliveira, que também deixa o clube.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Agradecemos aos profissionais pelo período de trabalho e pelo comprometimento demonstrado com o clube. Desejamos sucesso em suas futuras carreiras", informou o Londrina em nota oficial.





Claudinei chegou ao Londrina em maio de 2024 para tentar levar o time ao acesso à Série B. Na última rodada da primeira fase, conseguiu a classificação ao quadrangular final, mas não atingiu o objetivo de voltar à segunda divisão.





Neste ano, teve a melhor campanha do Campeonato Paranaense em pontos somados, mas perdeu para o Operário na semifinal da competição. Mesmo assim, levou o Londrina de volta à Copa do Brasil, torneio que o clube não disputa há dois anos.





Na Série C, teve bom início e chegou a liderar, mas viu o time cair de rendimento. O Londrina é o quinto colocado com 13 pontos somados. São três vitórias, quatro empates e uma derrota.