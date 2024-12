Claudinho 'pede' para jogar no Santos, mas diretoria vê acordo improvável

Claudinho quer jogar no Santos, mas o Santos vê a contratação como improvável.





O Santos vai tentar, mas acha muito difícil contratar o meia-atacante Claudinho, estrela do Zenit (RUS).

O Santos viu o "pedido" de Claudinho, porém, sabe que apenas o desejo não é suficiente para viabilizar um acordo.





A atual gestão tem ótima relação com Claudinho, que foi revelado pelo Santos e é amigo pessoal da família do presidente Marcelo Teixeira.





Claudinho já esteve na mira de clubes como Corinthians, Flamengo e Palmeiras recentemente, mas prioriza o Santos quando voltar para o Brasil. O contrato vai até 2028.





O atleta está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 112 mi). Uma chance para o Santos seria envolver jovens atletas. O Zenit conta com os brasileiros Nino, Rodrigão, Douglas Santos, Wendel, Pedro, Artur e Gustavo Mantuan, além de Claudinho.





De volta à Série A, o Santos busca reforços de peso para 2025. Além do sonho de Neymar, o Santos procurou Dudu e Gabigol nas últimas semanas.





"Tenho carinho enorme pelo Santos. Devo muito ao Santos, ao Marcelo Teixeira também. Quando comecei, sempre me ajudou. Estrutura, escola, alimentação. Clube e um cara que tenho muito carinho. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos. E não quero voltar para me aposentar, não. Quero voltar para render e dar frutos para o Santos como o Santos me deu", disse Claudinho.





"Ainda não conversei. Se ele [presidente Marcelo Teixeira] quiser, a gente conversa."