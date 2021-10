Clubes brasileiros apostam nos fan tokens para fortalecer cofres

Ainda sob os efeitos das perdas econômicas causadas pela pandemia do novo coronavírus, os clubes brasileiros têm procurado novas fontes de receita. Uma alternativa encontrada por Corinthians, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo são os fan tokens, uma espécie de título digital que permite interações diretas com os torcedores, por meio de votações, fóruns e promoções.



A novidade começou a ser explorada no futebol em 2019, pela Juventus (ITA), mas só ganhou maior repercussão recentemente, quando Lionel Messi aceitou receber parte das luvas pelo contrato celebrado com o Paris Saint-Germain (FRA) no formato do criptoativo. Uma estratégia do clube francês para atrair a atenção para seu novo produto.



Na ocasião do anúncio oficial da contratação, em agosto, o token do time dobrou seu valor: de US$ 29 (R$ 159) foi para US$ 58 (R$ 319). A valorização se deve à flutuação que ocorre no mercado, no qual os detentores desses ativos podem revendê-los. Como cada time tem um número limitado de títulos, o efeito da lei da oferta e da procura impacta no preço.

Nesta terça-feira (19), o Flamengo fará o lançamento de sua primeira leva de tokens, em uma parceria com a empresa Socios.com, que também atua com outras 70 entidades esportivas, entre as quais estão o Corinthians, o Atlético-MG e o São Paulo, assim como os europeus PSG (FRA), Juventus (ITA) e Barcelona (ESP).



Em sua primeira FTO (sigla em inglês que significa oferta de fan token), o clube rubro-negro vai colocar no mercado 1,5 milhão de criptoativos, com valor fixo de US$ 2 cada (R$ 11 na cotação atual).



"Se vender tudo, serão 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). O clube fica com metade do valor líquido, tirando os custos de taxas e impostos", pontua o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.



Segundo o dirigente, o contrato com a Sócios.com é de 4 anos e meio. Novos lançamentos de FTO estão previstos, mas o clube não informou a quantidade, nem quando devem ocorrer.



Oliveira demonstra confiança na nova fonte de receita devido à expansão dela em todo o mundo. Além de gigantes europeus, equipes de basquete e da F1 também estão no catálogo da empresa fundada em Malta, em 2018.



O Corinthians e o Atlético-MG foram os primeiros a lançar seus criptoativos no mercado brasileiro, no fim de agosto. Ambos os clubes ofertaram 850 mil títulos cada um. Cada leva gerou um valor de US$ 1,7 milhão. Assim como no caso do Flamengo, os clube embolsaram 50% (R$ 4,68 milhões).



O time paulista prevê a emissão de 20 milhões de tokens ao longo do acordo com a Sócios.com. A equipe mineira estima lançar 10 milhões. O São Paulo, que recentemente anunciou a parceria com a empresa de Malta, ainda não confirmou quando fará sua primeira FTO. O Botafogo também deverá entrar no mercado até o fim do ano.



Recentemente, a CBF lançou criptoativos da seleção brasileira. A entidade ofertou 30 milhões de tokens e arrecadou R$ 91 milhões. No caso da confederação, a venda foi feita pela empresa turca Bitci.



O detentores de tokens também poderão vender seus ativos no mercado secundário. No Brasil, a maior plataforma de negociação desses títulos é o Mercado Bitcoin. Uma pequena porcentagem dessas transações é destinada aos clubes, em valores que variam de acordo com os contratos.



"Quando tem a oferta inicial, já tem o preço fixo determinado. Já quando os tokens estiverem no mercado secundário, o detentor poderá vender pelo preço que ele acreditar que será vendido. Se vai vender ou não é uma questão de oferta e demanda", comenta Bruno Milanello, executivo de novos negócios do Mercado Bitcoin.



Especialistas como Milanello, contudo, alertam que os tokens não devem ser vistos como investimentos apesar da possibilidade de valorização.



A quantidade do criptoativo pode dar mais benefícios ao seu proprietário, como maior poder de voto, por exemplo.



Por outro lado, há alguns riscos, como o fim do contrato entre um clube e a empresa, o que faria o token não ter mais valor, ou o time deixar de fazer votações.



Vale destacar que a essência do ativo é oferecer experiências e estreitar a relação dos clubes com seus torcedores, além de atrair possíveis novos fãs.



"Quando o Corinthians fez o lançamento do fan token, por exemplo, 67% das pessoas que compraram eram de fora do país. Podem ser brasileiros ou não, mas moram fora", aponta o executivo.



Uma das primeiras ações do Corinthians envolvendo donos de fan tokens foi uma enquete para determinar quem deveria ser homenageado com um busto no Parque São Jorge: Gylmar dos Santos Neves, Basílio e Ronaldo Fenômeno eram os candidatos.



"Pela história no Corinthians, o Gylmar e, principalmente, o Basílio, poderiam ter ganhado. Mas o Ronaldo venceu com uma boa porcentagem por se tratar de um ex-jogador com expressividade internacional", diz Milanello, que acredita ter sido uma escolha em grande parte daqueles que vivem fora do país.



Exemplos como esse mostram a importância do uso dos fan tokens para gerar maior engajamento com o torcedor. "O sucesso de tudo isso depende muito de como o clube vai saber explorá-lo. Não é simplesmente o surgimento do fan token que vai modificar um clube. Quem vai guiar os clubes são os profissionais, além da capacidade de gestão", afirma Bruno Maia, especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte e CEO da Feel The Match, empresa de geração de negócios esportivos.



"A conexão com o torcedor não é fácil. Pode parecer fácil porque o torcedor é fiel, ele não troca de time. Mas o token traz uma sensação de pertencimento. Ele vai poder dar opinião em algo que o clube vai fazer, por exemplo", acrescenta Renê Salviano, da agência de marketing esportivo HeatMap.