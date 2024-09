Com 2 a mais e Lucas redimido, São Paulo vence e mantém Corinthians no Z-4

O São Paulo não foi brilhante, mas soube aproveitar a superioridade numérica para vencer o Corinthians por 3 a 1. O Majestoso deste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão, aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



Em um primeiro tempo de poucas chances, Lucas abriu o placar para o São Paulo, de pênalti. Fagner foi expulso no lance da penalidade.

André Ramalho foi expulso no início do segundo tempo, e Arboleda e André Silva aumentaram a vantagem são-paulina, enquanto Yuri Alberto descontou. Mesmo com dois a menos, o Corinthians não se abateu, mas não resistiu ao cansaço no fim do jogo.



Com a vitória, o São Paulo conseguiu um lugar provisório no G-4 do Brasileiro. A equipe tricolor soma 47 pontos, dois a mais que o Flamengo, que ainda joga na rodada.

O Corinthians, por sua vez, segue na zona de rebaixamento. Com 28 pontos, a equipe é a 17ª colocada, com a mesma pontuação que o Vitória, primeiro fora do Z-4 e que ainda entra em campo na rodada.



O Corinthians volta as atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta (2), a equipe encara o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal, às 21h45 (de Brasília)

Já o São Paulo só volta a campo no próximo sábado (5), novamente pelo Brasileiro. A equipe visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília).



COMO FOI JOGO

O início da partida foi de pouca inspiração. São Paulo e Corinthians erraram muito e as melhores chances saíram de falhas adversárias. A melhor chance de gol antes dos acréscimos foi dos tricolores, que viram Cacá salvar uma finalização de Wellington Rato quase em cima da linha.



Os dez minutos finais compensaram a falta de emoção do restante da primeira etapa. No início dos acréscimos, Fagner cometeu pênalti e foi expulso. Lucas, que perdeu uma penalidade contra o Botafogo no meio da semana, chamou a responsabilidade e bateu novamente - desta vez, ele converteu. O São Paulo quase foi para o intervalo com uma vantagem maior, após grande lance de Calleri, mas ele errou o alvo.

Diferente do início do jogo, a segunda etapa começou em ritmo frenético. Mesmo com um homem a menos, o Corinthians voltou melhor em campo, e criou pelo menos duas chances claras para empatar. O São Paulo só conseguiu responder em um contragolpe desperdiçado por Wellington Rato.



A superioridade corintiana durou apenas até a segunda expulsão. Aos 16 minutos, André Ramalho deixou o alvinegro com dois homens a menos, após acertar o braço no rosto de Luciano. Depois disso, o São Paulo teve mais facilidade para trocar passes, e logo aumentou a vantagem, com Arboleda.

O Corinthians foi valente e conseguiu dar emoção ao jogo, mesmo com nove em campo. Diante de um São Paulo que não conseguiu pressionar, a equipe alvinegra ainda diminuiu com Yuri Alberto, em uma falha defensiva dos tricolores, mas André Silva deu o golpe de misericórdia em um lance em que a superioridade numérica prevaleceu.



LANCES IMPORTANTES



Providencial! Aos 18 minutos, Luciano avançou pelo meio e deu ótimo passe para Lucas, que avançou pela esquerda e invadiu a área. Ele cruzou encobrindo Hugo, e Wellington Rato chegou cabeceando; Cacá bloqueou a bola com o corpo, evitando o primeiro gol do jogo.



1x0: Aos 47', Calleri recebeu na área e foi derrubado por Fagner. O árbitro mandou o lance seguir, mas, depois de rever o lance na cabine do VAR, assinalou pênalti. Depois de debater com Luciano, Lucas pegou a bola e bateu bem, no canto direito, abrindo o placar em Brasília.



Quase o segundo! Aos 54', Calleri desarmou Bidon na linha do meio-campo após um escanteio para o Corinthians. O atacante argentino avançou com o campo praticamente livre, invadiu a área, cortou para o meio e bateu buscando o canto. A bola passou muito perto do gol de Hugo Souza.



Perdeu! Aos 5' do segundo tempo, Igor Coronado arrancou do círculo central e deixou Bobadilla e Alan Franco para trás, invadindo a área pela direita. Ele bateu cruzado, e Romero teve a chance de completar de carrinho para as redes, mas errou o tempo da bola.



Para fora! Aos 7', Garro cobrou falta por fora da barreira e mandou na rede pelo lado de fora, com perigo.

Perdeu Rato! Aos 8', em contragolpe do São Paulo, Wellington Rato foi lançado em velocidade e saiu cara a cara com Hugo. Ele finalizou muito mal e mandou para fora.



Fraco! Aos 10', após boa troca de passes, Romero recebeu na área, cortou para o meio e bateu rasteiro. O chute saiu fraco e Rafael segurou no meio do gol.



Vermelho direto! Aos 15', Luciano fica caído em campo após dividida com André Ramalho. Depois de olhar no monitor do VAR, o árbitro mostra cartão vermelho para o zagueiro corintiano.



2x0: Aos 28', Wellington Rato bateu escanteio com força, Arboleda subiu muito alto e cabeceou com estilo. Mesmo sem muita força, a bola foi bem no canto, sem chances para Hugo Souza.



2x1: Aos 37', Carrillo ficou com a sobra na área e ajeitou para Yuri Alberto, que bateu de primeira e mandou no canto.



Hugo Souza! Aos 43', Jamal fez boa jogada pela esquerda e tocou para a chegada de Erick, que bateu forte, buscando o ângulo. O goleiro corintiano fez uma linda defesa.



3x1: Aos 54', aproveitando o cansaço do Corinthians, André Silva foi lançado na cara do gol e aproveitou para marcar na saída de Hugo Souza.





SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Welington (Jamal); Luiz Gustavo e Bobadilla (Liziero); Luciano (Erick), Wellington Rato (André Silva) e Lucas; Calleri. T.: Luís Zubeldía.





CORINTHIANS

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu (Félix Torres); José Martínez (André Carrillo), Charles (Gustavo Henrique), Breno Bidon (Coronado) e Garro; Romero e Yuri Alberto. T.: Ramón Díaz.





Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: 29 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Cartões amarelos: Luciano, Rafinha, Alan Franco, Ferraresi (SPA); Fagner, Romero, Coronado, Charles, Pedro Henrique (COR)

Cartões vermelhos: Fagner e André Ramalho (COR)

Gols: Lucas (SPA), aos 52 minutos do primeiro tempo; Arboleda (SPA), aos 28', e Yuri Alberto (COR), aos 38', e André Silva, aos 53 minutos do segundo tempo.