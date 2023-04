Com Caio Mancha como titular, Londrina EC busca mais dois atacantes

Apesar de já ter feito 15 contratações, o Londrina ainda procura mais reforços para o início da série B. O Alviceleste quer definir ainda esta semana a chegada de mais dois atacantes para suprir as ausências de Junior Dutra, machucado, e Douglas Coutinho, que não vem mais.





Na semana da estreia do Brasileiro, o técnico Alexandre Gallo conta apenas com Caio Mancha como opção para vestir a camisa 9. As alternativas do treinador diminuíram após a lesão de Dutra, que teve uma ruptura no tendão do tornozelo e terá que passar por cirurgia. O jogador ficará pelo menos quatro meses em recuperação.

"Com a lesão do Dutra e a possível não vinda do Coutinho vamos perder dois atacantes. Já temos os nomes para chegarem esta semana ainda e quem sabe ficarem à disposição já para a primeira partida", afirmou o gestor Sérgio Malucelli. O LEC estreia no domingo (16), às 15h30, contra o ABC, no estádio do Café. Inicialmente marcado para às 20h30, o jogo teve o horário alterado pela CBF para ajuste da tabela.





Recém-contratado vindo da Portuguesa Santista, onde marcou oito gols em 17 jogos na Série A2 do Paulista, Mancha será o titular na estreia e garantiu que está preparado para ser o camisa 9 alviceleste. "Sabemos da qualidade do Dutra e do que ele poderia acrescentar a nossa equipe. Mas o elenco todo está bem focado e trabalhando forte para fazer uma excelente estreia", ressaltou.

O atacante ficou de fora das últimas atividades em razão de um desconforto na panturrilha, mas assegurou que já está recuperado e à disposição para a primeira partida. "Já fiz a transição e amanhã (hoje) volto a treinar normalmente. A expectativa de todos aqui é muito boa. Sabemos que a Série B é uma competição muito disputada e longa e por isso precisamos minimizar os erros e buscar os pontos necessários para o acesso, que é o objetivo de todos", frisou.





Do time que vem treinando como titular, nove jogadores chegaram para o Brasileiro e apenas o lateral Léo Morais e o capitão João Paulo são remanescentes do Paranaense. Diante de tantas mudanças, a preocupação maior é quanto ao entrosamento desta nova equipe e do ritmo de jogo.

"É difícil criar este entrosamento sem jogos, mas temos feito um grande trabalho neste período de preparação. A nossa comissão técnica é muito tática e tem nos ensinado muito coisa. Tenho certeza de que estaremos em ponto de bala para começar com três pontos a competição", comentou o volante Jatobá, uma das novidades para o Brasileiro.





A formação que Alexandre Gallo tem trabalhado para a estreia tem Lucas Frigeri; Léo Morais, Da Silva, Patrick e Salomão; João Paulo, Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Vinícius Barata.