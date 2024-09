Com Depay e Carrillo anunciados, Corinthians busca vaga na semifinal

Depois de confirmar as contratações do holandês Memphis Depay e do meia peruano André Carrillo , o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (11) para enfrentar o Juventude, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo começa às 21h, na Neo Química Arena.





Os dois novos reforços ainda não podem atuar na partida desta quarta. Aliás, o Timão não conseguiu inscrever Depay na Copa do Brasil a tempo. Já Carrillo poderá atuar se o Alvinegro avançar para a semifinal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O contrato de Depay foi publicado no Boletim Informativa Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (10) e o holandês está à disposição para atuar no Campeonato Brasileira e na Copa Sul-Americana.





A diretoria do Corinthians montou uma verdadeira força-tarefa para inscrever o atacante na Copa do Brasil. A data limite para inscrever um novo jogador no torneio - em transferências internacionais -, independentemente da fase, venceu às 23h59 (horário de Brasília) da última segunda-feira (9). O prazo para transferências nacionais se encerrou às 19h.

Publicidade





Por conta do fuso horário, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não conseguiu emitir a documentação de liberação do jogador a tempo. Depay estava livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid, no final de junho. Ele assinou contrato até o fim de 2026.





O contrato de Carrillo foi publicado no BID ainda na segunda-feira e com isso o peruano foi inscrito também na Copa do Brasil.





Com Depay e Carrillo, o Corinthians chega a nove contratações neste janela de meio de temporada. Os novos reforços são Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez e Héctor Hernández.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.