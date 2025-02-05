Com festa na Vila Belmiro, Neymar reestreia pelo Santos contra o Botafogo-SP

O Santos recebe o Botafogo-SP nesta quarta-feira (5), às 21h35, na Vila Belmiro, em jogo que ficará marcado pela volta de Neymar aos gramados com a camisa do Peixe. O último jogo do atacante pelo time praiano foi em 2013, ano que foi negociado com o Barcelona, da Espanha.





O jogador, que completa 33 anos neste dia 5 de fevereiro, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (4) e, com isso, está apto para ir a campo pelo Santos. Na última segunda (3), Neymar fez seu primeiro treino com o grupo e chamou a atenção da comissão técnica. A expectativa era que o astro entrasse no segundo tempo, mas há uma tendência que o camisa 10 comece a partida como titular.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda, preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar”, garantiu Neymar em sua coletiva de apresentação.





"Acho que hoje o Santos tem um elenco muito forte, são jogadores que se tiverem a confiança 100% podem fazer muito mais do que estão fazendo, a forma que eu falei de chegar para agregar é isso. Eu chegando vou trazer algo diferente para o time, tenho certeza disso. Todos eles sabem disso, sabem que tem que melhorar, que tem se doar mais, sabe que tem que honrar essa camisa ainda mais”, seguiu o atacante.

Publicidade





O Santos chega para o confronto desta quarta-feira em alta após vencer o clássico contra o São Paulo por 3 a 1, também na Vila Belmiro. Contra a equipe do interior, Pedro Caixinha - suspenso após ter sido expulso contra o São Paulo - pode fazer mudanças na equipe, incluindo Neymar entre os onze titulares. Uma provável escalação tem Gabriel Brazão; Léo Godoy, José Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Guilherme, Tiquinho Soares e Neymar. Caso o camisa 10 não inicie, o jovem Luca Meirelles pode começar na equipe.





“Estou ansioso demais. O mundo todo está ansioso para que a gente possa ver o Neymar jogar, todo mundo ansioso aqui. Espero que dê tudo certo. Importante é ver o sorriso no rosto dele. É prazeroso. Queremos estar à altura dele para ajudá-lo e ajudar o Santos”, disse Tiquinho Soares, camisa 9 e novo companheiro de ataque de Neymar.





O Botafogo-SP, por sua vez, vai à Baixada Santista como o pior time do Campeonato Paulista. A equipe de Ribeirão Preto ainda não venceu e soma três pontos, com três empates e três derrotas, sendo a última delas no sábado (1), para a Portuguesa, por 3 a 2, no Pacaembu.



