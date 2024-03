Com Gabigol, Flamengo divulga lista de inscritos na Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de inscritos para a Libertadores 2024. Entre os 50 nomes está o de Gabigol. O clube espera um possível efeito suspensivo na punição de dois anos para ter o atacante de volta.



Gabi segue sem poder treinar com o grupo. A defesa do jogador vai tentar suspender a pena até o recurso no CAS para que o atacante nõ fique parado durante toda temporada.

Há vários jovens na lista de inscritos. Muitos deles foram campeões da Libertadores sub-20 pelo clube.

Todos os reforços também constam na lista. O Fla tinha até sexta-feira para enviar a relação.



O Flamengo está no Grupo E da Libertadores, ao lado de Bolívar-BOL, Millonarios-COL e Palestino-CHI. A estreia rubro-negra acontece no próximo dia 2, às 19h (de Brasília), contra o Millonarios, em Bogotá.

