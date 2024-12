Com gols de Kevyn e Icaro, Londrina EC vence o Maringá em Alvorada do Sul

O Londrina estreou com vitória na Supercopa Paraná de Verão. Jogando na noite desta sexta-feira (13), no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, o Tubarão venceu o Maringá por 2 a 0. Os gols foram marcados no segundo tempo pelos atacantes Kevyn e Ícaro, ambos do time sub-20. Agora são nove jogos do LEC sem perder para o Maringá.





Com a vitória, o LEC larga na frente no torneio preparatório para o Campeonato Paranaense. A primeira rodada da competição será fechada no domingo (15) com o jogo entre Cianorte e Cascavel. O Alviceleste volta a campo no domingo (22) diante do Cianorte, no Albino Turbay.

O Londrina entrou em campo com cinco jogadores do time sub-20 e apenas seis remanescente do Brasileiro da Série C, enquanto o Maringá jogou com a base que atuou na série D do Brasileiro. O Tubarão foi melhor durante a maior parte do confronto e mereceu o resultado.





No segundo tempo, Claudinei Oliveira fez várias alterações na equipe e o LEC terminou o jogo com apenas dois jogadores não formados no clube: o goleiro Elzo e o zagueiro Marco Antônio, anunciado nesta sexta-feira como novo reforço alviceleste.





Os gols da vitória do LEC saíram aos 29 minutos, quando Kevyn fez de cabeça após cobrança de escanteio de Gustavo França. Aos 40, Ícaro, artilheiro do time sub-20 na temporada, finalizou de fora da área e contou com um desvio na zaga para fechar o placar e garantir a vitória alviceleste.