Com mudanças e estreia, Londrina EC vai em busca do "improvável"

O Londrina tenta se manter vivo na briga contra o rebaixamento na Série B no confronto desta quarta-feira (6) diante do Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo da 27ª rodada começa às 21h30. Enquanto o Tubarão busca uma arrancada nesta reta final da competição para sair da zona vermelha, o Vozão quer a mesma coisa para entrar no G4.





Mesmo com objetivos diferentes, os rivais sabem que só o resultado positivo hoje vai mantê-los no caminho para as suas metas. O LEC é o penúltimo colocado, com 20 pontos, sete a menos que o Avaí, primeiro time fora da ZR. Já o Ceará ocupa o meio da tabela, com 38 pontos, seis a menos que o Criciúma, que começou a rodada em quarto.

Mas a missão alviceleste parece cada vez mais improvável. Para sair lá de baixo, o Tubarão terá que engatar uma sequência de vitórias, algo que ainda não aconteceu nesta Série B. Depois de começar bem o returno e somar cinco pontos nas três primeiras rodadas, o time voltou a desperdiçar oportunidades e só conseguiu um ponto nos últimos quatro jogos. Tem apenas a 16ª melhor campanha no segundo turno, com 28% de aproveitamento.





O empate em 1 a 1 com o Tombense na rodada passada frustrou os planos do Alviceleste. Era a oportunidade de voltar a ganhar no Café e ultrapassar o rival na classificação. O saldo positivo, no entanto, foi a boa produção ofensiva, mesmo o time mostrando as velhas deficiências na hora de colocar a bola para dentro do gol.





