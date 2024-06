Com Neymar na torcida, Flamengo vence o Grêmio e volta à liderança

Em dia inspirado de Luiz Araújo, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.



O camisa 7 saiu do banco para decidir. Ele entrou ainda no primeiro tempo e marcou os dois gols da vitória rubro-negra. Agora, soma sete gols pelo Flamengo.

Com o resultado, o Fla se mantém líder. O Botafogo havia ultrapassado após jogar primeiro na rodada, mas o rubro-negro retoma a posição com um ponto de vantagem. O Grêmio vai para 14º, com seis pontos.



Os dois times voltam a jogar no domingo. O Flamengo visita o Athletico-PR em Curitiba às 16h, enquanto o Grêmio enfrenta o Botafogo no Espírito Santo às 18h30.

O Maracanã recebeu vários rostos conhecidos, como Neymar. O jogador esteve no estádio após publicar foto com a camisa de Gabigol nos últimos dias e recebeu a 99 durante o intervalo. Rodinei, Kenedy, Hugo Souza e até Arthur Jorge, técnico do Botafogo, também foram à partida.



O Flamengo precisou lidar com uma série de desfalques. Foram sete no total incluindo os cinco convocados (Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Viña e Pulgar) e dois lesionados (Allan e Ayrton Lucas).

O Grêmio também teve problemas. Villasanti e Soteldo (seleções), Gustavo Nunes (suspenso), Diego Costa, Mila, Jhonata Robert e André Henrique (lesionados) ficaram fora.