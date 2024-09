Com o que os clubes precisam ficar atentos no calendário 2025 da Conmebol

O calendário definido pela Conmebol para 2025 tem alguns pontos que demandam atenção dos clubes. Principalmente os que costumam se classificar para os torneios continentais.



QUEM JOGA AS FASES INICIAIS...

Para os clubes brasileiros, que entram na segunda fase preliminar da Libertadores, a competição começa em 19 de fevereiro. Quem for disputar esse mata-mata já precisa estar minimamente organizado para não cair no meio do caminho.



FASE DE GRUPOS CONCENTRADA

Quem jogar a Libertadores vai ter uma fase de grupos intensa. Serão seis jogos em dois meses, entre abril e maio. A competição vai preencher seis dos nove meios de semana possíveis no período.



PAUSA LONGA NA LIBERTADORES

Por outro lado, o intervalo entre o fim da fase de grupos e o começo das oitavas de final vai durar dois meses e meio, praticamente. A data base para o início do mata-mata é 13 de agosto.



VAI PARA O MUNDIAL?

Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão confirmados no Mundial da Fifa. A competição ocorre entre 15 de junho e 13 de julho. Pode ser que algum caia antes e ganhe um refresco -indesejado.



Mas isso depende de como a CBF vai encaixar o calendário nacional no escopo feito pela Conmebol.

PLAYOFF SUL-AMERICANA X LIBERTADORES MANTIDO



A CBF até tentou tirar, mas o playoff entre os terceiros colocados da Libertadores e os segundos classificados na fase de grupos da Sul-Americana está mantido.

Eles já acontecem a partir de 15/16 de julho. Logo, bem próximo ao término do Mundial.



DATA FIFA COLADINHA AO MUNDIAL



A preparação para o Mundial de Clubes pode ser afetada por convocações das seleções. Tem data Fifa (jogos das Eliminatórias) no começo de junho. As seleções estarão reunidas entre os dias 2 e 10. O Mundial de Clubes começa cinco dias depois.



QUAL SERÁ A RESPOSTA DA CBF?



Agora o tamanho do problema será medido efetivamente quando a CBF cumprir a tarefa de definir como será o calendário 2025.



Vai parar tudo durante o Mundial? Vai preservar, ainda que parcialmente, as datas Fifa? Qual tamanho dos Estaduais? Fato é que o ano não vai ter mais do que 365 dias.