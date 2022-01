Com Paulinho avançado, Sylvinho planeja Corinthians ideal em jogo-treino

O Corinthians está em sua primeira semana de pré-temporada no CT Joaquim Grava, e o técnico Sylvinho se questiona sobre qual será a formação ideal para o início do Campeonato Paulista. Neste domingo (16), o time alvinegro fará um jogo-treino com a Inter de Limeira e a comissão técnica não vai poupar ninguém. A escalação de Paulinho como primeiro volante está descartada.

Tanto Sylvinho como seus auxiliares entendem que o volante pode contribuir melhor ao coletivo se jogar mais avançado, com liberdade para pisar na área e arriscar finalizações. Em sua primeira passagem pelo

Corinthians, Paulinho atuou como segundo volante e se destacou com seus 34 gols em 167 partidas. A ideia, agora, é tê-lo ainda mais próximo do gol adversário.







Nos corredores do CT Joaquim Grava, o posicionamento avançado de Paulinho é praticamente uma unanimidade, embora o elenco ainda não tenha feito sequer um treinamento coletivo em 2022. A hipótese de o volante jogar mais recuado, fazendo a proteção dos zagueiros e sendo o responsável pela saída de bola, está descartada por uma questão de característica do atleta.





O primeiro teste do camisa 15 do Corinthians com Renato Augusto, Giuliano, Willian e Roger Guedes acontece já no jogo-treino com a Inter de Limeira no CT Joaquim Grava. O técnico Sylvinho não quer perder tempo de preparação no período de pré-temporada e, por 45 minutos, colocará em campo o time que considera o ideal neste momento.

A formação tática ainda é desconhecida, mas não deve ser muito diferente daquela que terminou a temporada passada. Resta saber quem jogará mais recuado. Há dúvida também no ataque, sobretudo pela ausência de um centroavante. O Corinthians ainda não contratou o tão sonhado camisa 9 de peso, e o experiente Jô cumpre o isolamento social após testar positivo para Covid-19 na última segunda (10).





O confronto com a Inter de Limeira não será transmitido pela Corinthians TV e os jornalistas não terão acesso ao centro de treinamento. Na outra metade do jogo-treino, o técnico Sylvinho testará os reservas, os garotos vindos da base e o recém-chegado Bruno Melo.