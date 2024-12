Com quase 80% de chance de título, Botafogo pode ser campeão nesta quarta

O Campeonato Brasileiro chega em sua reta final nesta semana com o Botafogo dependendo apenas de si para ser campeão, com a possibilidade de o título ser definido já nesta quarta-feira (4), com uma rodada de antecedência.





A duas rodadas para o fim da competição, o Botafogo lidera com 73 pontos, contra 70 do vice-líder Palmeiras.





Embalados pela conquista histórica da Copa Libertadores contra o Atlético-MG no sábado (30), os jogadores do alvinegro carioca têm larga vantagem, com 78,1% de probabilidade de levantar também a taça do Brasileiro, conforme cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





Único time ainda com alguma chance de tirar a taça das mãos da equipe carioca, o Palmeiras aparece com 21,9%. Inter e Fortaleza ainda tinham chances residuais de vencer o campeonato até a rodada passada, mas acabaram com qualquer pretensão nesse sentido após as derrotas para Flamengo e Vitória, no domingo (1º).





Na 37ª e penúltima rodada, o Botafogo viaja até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio. O jogo acontece nesta quarta, às 21h30 (horário de Brasília). No primeiro turno, o Botafogo venceu por 1 a 0, gol de Luiz Henrique, no Nilton Santos.





O Botafogo pode ser campeão na própria quarta, a depender do placar do jogo contra o Inter e do resultado da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, no mesmo dia e horário, no Mineirão.





Se o Botafogo vencer o Inter, é campeão com uma rodada de antecedência, desde que o Palmeiras não supere o Cruzeiro. Se empatar, precisa que o time de Abel Ferreira perca. Em caso de derrota, a decisão vai para a última rodada, independentemente do resultado em Belo Horizonte.





O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer a partida contra o Cruzeiro para levar a disputa pela taça até a última rodada. Se empatar, precisa torcer para que o Botafogo empate ou perca para o Internacional. Em caso de derrota, só o triunfo do time gaúcho serve para que o alviverde siga com chances de ser campeão.





Caso as duas equipes encerrem a participação no campeonato com o mesmo número de pontos, o título será definido pelos critérios de desempate. O primeiro é o número de vitórias -os dois têm 21-, seguido pelo saldo de gols -28 do Botafogo e 27 do Palmeiras- e pelos gols marcados -56 do Botafogo e 58 do Palmeiras.





Na 38º rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no Nilton Santos, e o Palmeiras encara o Fluminense, no Allianz.





Logo após as comemorações pela conquista da Libertadores no Rio de Janeiro, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, procurou voltar as atenções do elenco aos próximos compromissos do time. "Está na hora de terminarmos a festa, quarta tem mais uma grande final, queremos vencer o campeonato. O objetivo é quarta e o próximo fim de semana. O objetivo passa a ser o título nacional", afirmou o português.





Atual 4º colocado e já com vaga assegurada para a Libertadores de 2025 -sem maiores pretensões na temporada-, o Colorado vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, que pôs fim a uma série invicta de 16 partidas do time de Roger Machado.





Já o Cruzeiro é o 9º, vem de empates com Grêmio e Bragantino, e ainda luta por uma vaga na fase preliminar da Libertadores, com 32,6% de probabilidade.





Os dois principais candidatos às vagas na pré-Libertadores são Bahia e Corinthians.





SEIS EQUIPES AINDA NA BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO





Com Cuiabá e Atlético Goianiense sem mais chances de permanecer na Série A, seis equipes ainda brigam para escapar das duas vagas restantes do Z4 até a última rodada.





Criciúma e Bragantino, que ocupam atualmente a zona de rebaixamento, têm as maiores chances de jogar a segunda divisão em 2025, com 85,8% e 80,8% de probabilidade de descenso, respectivamente.





Na próxima rodada, o time catarinense recebe o Flamengo (3º), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, enquanto o Bragantino joga contra o Athletico Paranaense (14º), na Ligga Arena, em Curitiba.





Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Fluminense aparece ainda com 28,3% de risco de disputar a Série B no ano que vem. O tricolor carioca não vence há seis rodadas, com cinco empates e uma derrota, e pega o Cuiabá na quinta-feira (5), no Maracanã.





Juventude (3%), Athletico Paranaense (2%) e Atlético Mineiro (0,11%) também têm uma pequena probabilidade de rebaixamento.





Para chegar às estimativas, os matemáticos da UFMG levam em consideração o histórico de vitórias, empates e derrotas de cada time no campeonato. Os perfis de cada um são então projetados nos jogos que restam, por meio de milhões de simulações. Com base nesses resultados, apontam quais têm maior probabilidade de vencer os rivais nos próximos duelos, considerando também quem é o mandante.