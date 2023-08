Com sorteio de brindes e ingressos, Londrina EC promove evento com jogadores no Calçadão

O Londrina vai promover na manhã desta quarta-feira (16) um evento no Calçadão para chamar a atenção do torcedor para a partida desta quinta-feira contra o Atlético-GO, pela 24ª rodada da Série B, no estádio do Café. O jogo começa às 19h.





O "aquece" que o Tubarão irá realizar está previsto para começar às 10h30, no Calçadão, na altura da Praça Gabriel Martins. O evento contará com a presença do técnico Eduardo Souza e dos jogadores Rafael Vaz e o capitão João Paulo, além da mascote. Haverá sorteio de produtos oficiais do clube e também de ingressos para o jogo.

O LEC irá realizar ainda a venda de bilhetes para o duelo de quinta-feira. A promoção no valor dos ingressos está mantida. A arquibancada vai custar R$ 15 e as cadeiras, R$ 30. O sócio-torcedor do Tubarão poderá levar um acompanhante de graça.





O Londrina busca a reabilitação na Série B depois da derrota em Criciúma. O Alviceleste é o 18º colocado, com 19 pontos. Já o time de Goiânia vem de duas vitórias seguidas e está na nona posição, com 34 pontos.





