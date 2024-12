Com testes e estreias, Londrina EC perde de virada para o Cianorte

O Londrina sofreu a sua primeira derrota no Torneio Paraná de Verão na tarde de domingo (22) por 2 a 1, de virada, para o Cianorte, no estádio Albino Turbay. Com a derrota, o Alviceleste viu o Leão do Vale disparar na liderança do torneio amistoso com duas vitórias e precisar de apenas um empate na última rodada para ficar com o título da competição.





O LEC fica em segundo lugar com três pontos e na rodada final, no dia 04 de janeiro, vai enfrentar o FC Cascavel, em Corbélia. O time do Oeste perdeu os dois jogos disputados. Também no dia 4, vão jogar Maringá e Cianorte, no Willie Davids.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O técnico Claudinei Oliveira repetiu a formação da primeira partida e mais uma vez oportunizou cinco garotos da base como titulares. O zagueiro Wallace, principal contratação alviceleste até agora, começou a treinar na sexta-feira e não foi relacionado para a partida em Cianorte.





"Tivemos dificuldades no primeiro tempo e o Cianorte foi melhor e poderia ter vencido. No segundo tempo, fomos superiores e tivemos umas três grandes oportunidades e, infelizmente, tomamos um gol de vacilo. Mas valeu como observação e mais uma vez os meninos foram bem", afirmou Claudinei Oliveira.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.