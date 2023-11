Como foi o desempenho do Palmeiras após as Datas Fifa

O Palmeiras tem quatro jogos para tentar sacramentar o bicampeonato brasileiro, mas terá um adversário conhecido na preparação: a Data Fifa. As convocações desfalcam o elenco nos treinamentos e trazem oscilações para o Alviverde nos jogos seguintes.







Em 2023, as voltas das Datas Fifa para o Palmeiras resultaram em derrota para o Água Santa no jogo de ida da final do Paulistão, além de eliminação para o Boca Juniors nas semifinais da Copa Libertadores.





Raphael Veiga foi o que mais oscilou. Presente em todas as convocações para a seleção brasileira em 2023, o camisa 23 somou atuações apagadas nos jogos seguintes às Datas Fifa.

E a justificativa pode estar na quebra de ritmo. Titular absoluto e principal articulador do time de Abel Ferreira, Veiga é banco na seleção e teve pouco minutos em campo com a amarelinha.





Rony - convocado duas vezes por Ramon Menezes - apresentou queda após a primeira convocação, passando em branco nas finais do Paulistão. Na segunda, marcou dois na goleada contra o América-MG.

Por outro lado, o Palmeiras foi campeão estadual pouco depois de uma data Fifa -com direito a assistência de Rony- e emendou uma sequência de bons resultados após a parada de outubro. Agora, briga pelo título brasileiro.





Endrick está entre os principais nomes da arrancada alviverde e foi convocado para os jogos contra Colômbia e Argentina. A expectativa é de como o jovem de 17 anos voltará para a reta final do Brasileirão.

Abel lida com oscilações de seus jogadores após idas para a seleção brasileira desde 2021, com a convocação de Gabriel Menino. O meia Danilo - hoje no Nottingham Forest - também rendeu dores de cabeça para Abel após ser chamado por Tite.





Passam de uma semana conosco, onde controlamos o nível de treino, de intensidade, o quanto correm, e agora saem das nossas mãos, vão para outro tipo de contexto. Claro que me preocupa, e muito. Abel Ferreira, em março de 2023

O Palmeiras após as Datas Fifa em 2023





MARÇO





Convocados para a seleção brasileira: Weverton (goleiro), Raphael Veiga (meio-campista), Rony (atacante)

Três jogos após a parada: Água Santa 2 x 1 Palmeiras; Bolívar 3 x 1 Palmeiras, Palmeiras 4 x 0 Água Santa.

'Sumiram' do ataque: Rony e Veiga tinham participação em 60% dos gols do Palmeiras no ano até a convocação. De volta ao Palmeiras, somaram apenas uma assistência em três jogos.





JULHO





Convocados para a seleção brasileira: Weverton (goleiro), Raphael Veiga (meio-campista), Rony (atacante).

Três jogos após a parada: Palmeiras 3 x 1 Fortaleza; América-MG 1 x 4 Palmeiras; Atlético-MG 0 x 2 Palmeiras.





Melhor retorno da dupla de ataque alviverde: Veiga marcou dois e deu uma assistência, enquanto Rony deixou dois na goleada contra o América.





SETEMBRO





Convocado para a seleção brasileira: Raphael Veiga (meio-campista).





Três jogos após a parada: Palmeiras 1 x 0 Goiás; Grêmio 1 x 0 Palmeiras; Boca Juniors 0 x 0 Palmeiras.

Palmeiras tem problema no setor criativo e baixa culmina em queda na Libertadores: Com a lesão de Dudu e mudança no esquema tático alviverde, Veiga somou atuações apagadas e, pouco depois, perdeu um pênalti na eliminação para o Boca Juniors no Allianz Parque.





OUTUBRO

Convocado para a seleção brasileira: Raphael Veiga (meio-campista).





Três jogos após a parada: Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG; Coritiba 0 x 2 Palmeiras; Palmeiras 5 x 0 São Paulo.

Abel encontra formação com Endrick e arranca no Brasileirão: O camisa 9 assumiu a vaga de Rony e se tornou um dos destaques do time, tanto que acabou convocado por Diniz. O novo esquema favoreceu o jogo de Veiga, que voltou a marcar e dar assistências.