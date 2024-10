Confira ranking completo de jogadores da Bola de Ouro 2024

O volante espanhol Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro de 2024. O atleta foi premiado nesta segunda-feira (28) em uma cerimônia realizada em Paris, França. O brasileiro Vinicius Jr., atacante do Real Madrid, ficou com a segunda colocação.





Confira o ranking completo dos 30 melhores do mundo:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





1º - Rodri (Manchester City/Espanha)

2º - Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Publicidade

3º - Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

4º - Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Publicidade

5º - Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

6º - Kylian Mbappé (PSG-Real Madrid/França)

Publicidade

7º - Lautaro Martinez (Inter de Milão/Argentina)

8º - Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Publicidade

9º - Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

10º - Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

Publicidade

11º - Foden (Manchester City/Inglaterra)

12º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Publicidade

13º - Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha)

14º - Lookman (Atalanta/Nigéria)

15º - Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

16º - Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

17º - Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18º - Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19º - Odegaard (Arsenal/Noruega)

20º - Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

21º - Saka (Arsenal/Inglaterra)

22º - Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23º - Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24º - Saliba (Arsenal/França)

25º - Palmer (Chelsea/Inglaterra)

26º - Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27º - Vitinha (PSG/Portugal)

28º - Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29º - Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia)

29º - Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)





Rodri e Vinicius Jr. surgiam como os favoritos ao prêmio. Vinicius destacou-se na campanha vitoriosa do Real Madrid na última Champions League, marcando inclusive na final contra o Dortmund, enquanto Rodri teve papel central no sucesso do Manchester City na Premier League e na campanha da Espanha na Eurocopa 2024.





A vitória do brasileiro era dada como provável até hoje, mas a notícia da ausência de jogadores do Real Madrid na cerimônia esfriou os ânimos horas antes da premiação: além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não viajaram — assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo





Com o vice, Vinicius não quebrou o jejum brasileiro de 17 anos na premiação; o último brasileiro a ganhar o troféu foi Kaká, em 2007, superando Messi e Cristiano Ronaldo.