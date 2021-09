Conmebol retira Caboclo de Conselho e presidente interino assume

O órgão toma as principais decisões referentes ao futebol sul-americano e é formado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, e os dez presidentes de federações, além dos representantes da confederação sul-americana na Fifa, entre eles o brasileiro Fernando Sarney, vice da CBF. Era ele quem vinha representando sozinho o país nas reuniões do Conselho.

Há uma semana a Comissão de Ética da CBF decidiu ampliar o afastamento de Caboclo de 15 meses para 21 meses, o que significa que ele não deve reassumir a presidência antes do fim de seu mandato, em abril de 2023. Uma assembleia das federações ainda deve confirmar o afastamento e caso haja uma eleição para que um dos oito vices seja efetivado no cargo para terminar o mandato é provável que Ednaldo Rodrigues seja mantido na posição, por isso sua efetivação no conselho sul-americano.

Assédio

Caboclo é acusado por uma funcionária da CBF de assédio sexual e moral. Inicialmente, a Comissão de Ética havia decidido que houve uma atitude inapropriada e o afastou por 15 meses. Depois de recurso de defesa da funcionária, a comissão trocou a decisão para assédio sexual e aumentou o afastamento para 21 meses, o que coincide exatamente com o fim do mandato de Caboclo.



O presidente afastado da CBF nega que tenha cometido assédio. Em nota, o dirigente já disse que "pediu desculpas públicas à funcionária por ter usado palavras deselegantes, ditas num contexto de amizade, que ela mantinha com ele e sua família". A funcionária retornou ao trabalho na sede da CBF, no Rio, enquanto Caboclo está proibido por uma decisão da Justiça do Trabalho de pisar no prédio por um ano.