Contrato de namoro de Endrick e Gabriely Miranda vira piada na imprensa espanhola

Agora casados e com residência fixa na Espanha, Endrick, 18, e Gabriely Miranda, 21, viraram alvo da imprensa espanhola, que descobriu sobre o polêmico contrato de namoro do casal. O jogador do Real Madrid e a influenciadora ficaram conhecidos por compartilharem regras para o relacionamento dar certo.



Segundo o que o casal contou em participação no podcast PodDelas, os dois assinaram um documento redigido pela própria Gabriely. As cláusulas contam com exigências sobre encontros semanais, vícios, discussões, e até sobre dizerem "eu te amo" constantemente.



Na imprensa espanhola, o contrato foi tratado em tom de deboche. "O contrato pré-matrimonial sem sentido de Endrick e Gabriely Miranda, que se casaram de surpresa: suas proibições e obrigações", é o título da revista Madame Figaro. O portal The Objective chamou o contrato de "peculiar", proibindo "vícios e namoradas virtuais". "Vaza o contrato matrimonial de Endrick e sua namorada após o casamento: estas são as palavras proibidas", diz a página "Sport 45".



O namoro do jogador de futebol e da influenciadora foi marcado por polêmicas, como o contrato de namoro e a confusão com a mãe de Endrick, que disse que o filho se mudaria sozinho para Madrid. Contudo, logo após ser contratado, ele se mudou com Gabriely para a Espanha.