Copa do Mundo Palhano: a experiência profissional que todo jogador amador sonhou um dia

A segunda edição da competição está chegando e promete agitar o cenário esportivo da cidade. O evento é realizado pela Arena Palhano, uma instituição que desde 2017 vem transformando paixão em competição, com três grandes torneios por ano: Copa do Mundo, Champions e Liga Arena Palhano.





A Copa do Mundo Palhano oferece uma oportunidade única para os amantes do futebol viverem uma experiência profissional, com uniformes personalizados, árbitros federados, transmissão ao vivo, narração, entrevistas, posts criativos, dados de performance, experiências dos patrocinadores, eventos exclusivos e muito mais.





O slogan da Arena é “O Futebol Amador tratado como profissional” e eles levam isso a sério. Na última edição da Champions Palhano, o torneio contou com a presença ilustre do ex-jogador do São Paulo, Raí Ramos, que entregou o troféu ao campeão e ainda doou uma camisa autografada pelos jogadores do título da Copa do Brasil para uma rifa online em prol da família da Maria Helena, um neném que nasceu sem os olhos. “O sentimento é que estou em uma competição profissional. A organização, premiação, levaram para um outro nível.”, disse Raí sobre a organização.

O diferencial da competição está no formato da organização, que é exclusivo para membros ou convidados dos membros, mas também abre exceções para outros jogadores de fora através de seletivas e entrevistas. “Procuramos criar uma atmosfera igual dos campeonatos profissionais, área de imprensa, transmissão, entrevistas em campo…a ideia é dar muita visibilidade aos jogadores, e é isso que eles querem, o prestígio, a chance de eternizar um gol, uma jogada no esporte que eles mais amam”, disse Jhony Belluzzi, Diretor de MKT da Arena Palhano.





Serão 8 seleções, 120 jogadores duelando em 10 emocionantes partidas. Os 4 primeiros do grupo avançam para as semifinais e finais. As seleções confirmadas são: Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Japão e México.

A competição irá acontecer na ACEL com previsão de início no dia 28 de Abril.





A Folha de Londrina acredita no esporte e sabe o quanto ele contribui para a sociedade, e por isso, será um dos patrocinadores da Copa do Mundo Palhano, então, você também poderá ter a chance de aparecer por aqui.





Não fique de fora desse evento, as inscrições estão abertas, acesse agora www.copadomundopalhano.com.br e garanta o seu passaporte para o campeonato amador mais legal da cidade! Informações sobre parcerias e patrocínios: [email protected]m.br