Copa do Mundo: veja as seleções classificadas para o Qatar

A Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar, já tem nove seleções classificadas para o torneio. O Mundial está previsto para começar no dia 21 de novembro do ano que vem, com a final a ser realizada em 18 de dezembro.



Pelas Eliminatórias sul-americanas, o Brasil foi o primeiro país a garantir sua vaga e o único do continente até aqui. A equipe de Tite carimbou seu passaporte ao vencer a Colômbia na última quinta-feira (11), por 1 a 0, em São Paulo.



Mas a primeira seleção a confirmar sua participação –exceção, claro, ao Qatar, que por ser sede já está classificado– foi a Alemanha.



Atual campeã mundial, a França também garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022, assim como a vice-campeã da edição anterior, a Croácia.

Ainda na Europa, Espanha, Dinamarca, Bélgica e Sérvia estarão no Qatar no ano que vem. Os espanhóis, que conquistaram o título em 2010, vão em busca do bicampeonato mundial.



África, América do Norte, Oceania e Ásia (além do Qatar) ainda não têm seleções confirmadas na Copa.