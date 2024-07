Corinthians acerta com Ramón Díaz em tentativa de salvação no Brasileiro

O Corinthians acertou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, 64. O experiente profissional, que ganhou um compromisso até o final da temporada 2025, chega com a responsabilidade de tirar o time alvinegro de uma situação difícil no Campeonato Brasileiro.



Ele não foi a primeira opção da diretoria, que, após a demissão de António Oliveira, no início do mês, tentou inicialmente tirar Fábio Carille do Santos. Como isso não foi possível, fechou com Ramón, que terá como auxiliar o filho Emiliano Díaz, elogiado por seus conceitos táticos.

O técnico argentino conhece bem o futebol brasileiro. Dirigiu o Vasco entre julho do ano passado e abril deste ano. Encontrou a equipe carioca também em situação difícil e alcançou o objetivo de evitar o rebaixamento no Nacional.



Agora, Díaz encontra outro time na zona da degola. Em crise técnica -afetada também por uma profunda crise administrativa, com denúncias de corrupção e atraso de salários-, o Corinthians está na 17ª colocação do Brasileiro, com apenas duas vitórias e 12 pontos em 15 jogos.

A equipe está também classificada às oitavas de final das outras duas competições que disputa no segundo semestre, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A prioridade, porém, será mesmo deixar a parte de baixo da tabela da Série A.



Uma das razões pela escolha de Ramón foi justamente sua experiência com cenários caóticos, uma vez que o Vasco também vivia -e vive- uma série de problemas. Ele também tem vasto currículo, com vários triunfos em seu país.

Ex-jogador de destaque como atacante, dirigiu o River Plate em seis conquistas no Campeonato Argentino, teve como maior glória a vitória na Copa Libertadores de 1996 e levou também a hoje extinta Supercopa Libertadores, em 1997, em decisão contra o São Paulo.



Díaz ganhou ainda um Argentino pelo San Lorenzo e teve uma série de experiências internacionais. Trabalhou em clubes da Inglaterra, do México, da Arábia Saudita, do Egito, do Paraguai e dos Emirados Árabes Unidos e dirigiu a seleção do Paraguai, entre 2014 e 2016. Antes de chegar ao Vasco, vinha comandando o Al Hilal, time pelo qual conquistou o Campeonato Saudita em 2022.

O Corinthians ainda não esclareceu como resolveu ou resolverá a questão jurídica pendente do treinador com o Vasco. Há versões conflitantes sobre sua saída -ele diz ter sido demitido, o clube afirma que ele pediu demissão-, motivo pelo qual ele ainda tem registro ativo na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como profissional da agremiação cruzmaltina.



Ramón acompanhará do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partida de seu novo time na noite desta quarta (10), justamente contra o Vasco. A equipe será novamente dirigida pelo técnico interino Raphael Laruccia, que esteve à beira do campo no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, em São Paulo, e na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte.



Se não houver entraves burocráticos, o argentino deverá fazer sua estreia na próxima terça-feira (16), no estádio de Itaquera, contra o Criciúma, pelo Brasileiro. E ganhará opções. Tentando dar corpo a um elenco bastante criticado, a diretoria deixou bem encaminhadas as contratações do zagueiro André Ramalho, 32, e dos volantes Alex Santana, 29, e Charles, 28. O goleiro Hugo Souza, 25, já foi anunciado.