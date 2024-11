Corinthians amassa Vasco em 23 minutos, engata a 6ª e cola na Libertadores

O Corinthians dominou o Vasco na Neo Química Arena, na tarde deste domingo (24), garantiu a vitória em uma "blitz" feita no primeiro tempo e deu mais um passo na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. O triunfo por 3 a 1 foi construído com gols de Gustavo Henrique e dois de Garro, que foi um dos destaques do jogo. Puma descontou para os visitantes no segundo tempo.





Com o resultado, o Alvinegro chega aos 47 pontos e encosta no G7 - tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. O Cruz-Maltino, por outro lado, permanece com 43, e vê as chances de chegar à competição continental ficarem ainda menores, além de ter perdido posição.





A equipe de Ramón Díaz, que chegou à sexta vitória consecutiva no Brasileiro, volta a campo no sábado, quando visita o Criciúma no Heriberto Hülse. Já o Vasco -que perdeu a quarta consecutiva-, recebe o Atlético-GO em São Januário, também no sábado.





COMO FOI O JOGO





Tempo em que só um time jogou. O primeiro tempo foi um completo atropelo do Corinthians em cima do Vasco. A equipe da casa dominou as ações, ditou o ritmo e chegou com enorme facilidade ao ataque, enquanto o Cruz-Maltino se mostrava completamente perdido e sem qualquer poder de reação. Em apenas 23 minutos de jogo, o Timão criou inúmeras oportunidades claras de gol, e converteu três delas, uma vez com Gustavo Henrique e duas com Garro -e o placar não foi mais elástico antes do intervalo por falta de capricho nas finalizações.





Ainda aos 30 minutos de jogo, Rafael Paiva fez duas mudanças em uma esperança de mudar o cenário negativo. Emerson Rodríguez entrou na vaga de Paulo Henrique e Maicon entrou no lugar de Leandrinho. Assim, o time que tinha quatro laterais em campo- dois atuando como ponta - passou a ter dois, e com uma mudança na formação. Com exceção de um chute de João Victor sem qualquer perigo para Hugo Souza, o Vasco não conseguiu chegar ao gol adversário.





Com a boa vantagem no placar, o Timão voltou para o segundo tempo com a tranquilidade e passou a controlar o jogo, administrando o resultado. Ainda assim, achou espaços e chegou bem ao ataque, com chance de ampliar. O Vasco, por sua vez, fez novas mudanças e sinalizou querer apenas evitar um prejuízo ainda maior. Vegetti, único atacante do time, foi sacado para a entrada do volante Jair, enquanto Payet saiu para Coutinho.





A transmissão do Premiere relatou que Vegetti demorou a voltar para o banco de reservas, após o intervalo. Quando apareceu, já estava de banho tomado e com a roupa de viagem da delegação, mas foi alertado pelo quarto árbitro que não poderia ficar ali com aquela roupa. O camisa 99, então, foi ao vestiário, se trocou e voltou.





O time cruz-maltino conseguiu algo que parecia distante na partida: balançar a rede. Puma, que começou o jogo como ponta e passou a lateral, bateu e contou com um "auxílio" de Hugo, que foi com a mão trocada, mas não alcançou a bolal.





Autor de dois gols e uma assistência, o jogador foi aplaudido pela torcida ao ser substituído, já nos acréscimos do segundo tempo.





CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), Breno Bidon, Carrillo (Igor Coronado) e Garro (Charles); Talles Magno (Pedro Raul) e Ángel Romero (Pedro Henrique). T.: Ramón Díaz





VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Emerson Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames e Payet (Jair); Puma Rodríguez, Leandrinho (Maicon) e Vegetti (Coutinho). T.: Rafael Paiva





Local: Neo Química Arena

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerta (ES)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: André Ramalho (COR); Galdames, Jair, Puma, Hugo Moura (VAS)

Cartões vermelhos:

Gols: Gustavo Henrique, do Corinthians, aos 11'/1T; Garro, do Corinthians, aos 14'/1ºT e 23'/1ºT; Puma, do Vasco, aos 31'/2ºT