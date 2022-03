Corinthians anuncia a chegada do centroavante Júnior Moraes, ex-Shakhtar

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação do atacante Júnior Moraes até o fim da temporada de 2023. O jogador estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e teve seu contrato suspenso por conta da guerra no país do leste europeu. Por conta disso, ficou livre no mercado da bola e despertou o interesse do clube do Parque São Jorge. O centroavante chega para disputar posição com Jô, o único nome da posição no elenco.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para selar o negócio, o Corinthians não precisou gastar um centavo sequer com a transferência. O clube se beneficiou da suspensão do contrato de Júnior Moraes com o Shakhtar até o fim de junho deste ano. Após esta data, o atleta ficaria livre para decidir seu futuro, o que deu segurança ao Corinthians para assinar um vínculo válido por quase dois anos com um salário na casa de R$ 550 mil mensais.

Continua depois da publicidade





Brasileiro naturalizado ucraniano, o centroavante tem o aval do técnico português Vítor Pereira para atuar no Corinthians. A comissão técnica havia pedido um jogador com características ofensivas à diretoria, que prontamente foi ao mercado da bola e se acertou com Júnior Moraes - que havia utilizado as instalações do CT Joaquim Grava no ano passado para se recuperar de uma cirurgia de reconstrução do ligamento no joelho direito.





Com a chegada de Júnior Moraes, o Corinthians chegou a cinco reforços contratados para esta temporada (o goleiro Ivan, o zagueiro Robson Bambu, o meio-campista Paulinho, o polivalente defensor Bruno Melo e agora Júnior Moraes). O novo centroavante do Timão tem a missão de ajudar a equipe na disputa do Campeonato Paulista - pode ser inscrito para a fase mata-mata -, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O jogador vinha mantendo a rotina de treinos em Santos. Dessa forma, não deve precisar de um longo período de preparação para estrear.





O novo camisa 9 do Alvinegro do Parque São Jorge foi revelado nas categorias de base do Santos e soma passagens por Ponte Preta, Santo André, Gloria Bistrita (Romênia), Metalurgh Donetsk (Ucrânia), CSKA Sofia (Bulgária), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Tianjin Tianhai (China) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia).

Continua depois da publicidade