Corinthians anuncia Cuca como novo técnico e gera revolta nas redes

Com um currículo de quase 25 anos como técnico, Cuca acumula títulos de CONMEBOL Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e diversos estaduais pelo país.

"Nesta quinta-feira (20), o Corinthians acertou a contratação do técnico Cuca para o comando técnico da equipe. Aos 59 anos, será a primeira passagem do vitorioso treinador pelo Timão. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2023.

Cuca fechou com o Corinthians até o fim deste ano. Será a primeira passagem do treinador pelo clube alvinegro.

Contratação gera revolta nas redes sociais





Após o Corinthians divulgar que Cuca é o novo treinador do time, a torcida ficou revoltada nas redes sociais. Alguns comentaram que a decisão causou uma mancha na história do clube. A hashtag "Respeita as Minas" subiu rapidamente entre os assuntos mais comentados do Twitter.





Veja a repercussão: