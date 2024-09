Corinthians avança na Copa do Brasil em noite de apresentação de Depay

A torcida do Corinthians teve uma noite de festa nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena. Além de ter seu primeiro contato com o mais novo reforço do clube, o holandês Memphis Depay, que nem estreou mas já caiu nas graças dos torcedores, a equipe alvinegra venceu o Juventude por 3 a 1, com o terceiro gol já nos acréscimos do segundo tempo, e avançou à semifinal da Copa do Brasil .



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No jogo de ida, a equipe de Caxias do Sul havia vencido por 2 a 1 e veio a São Paulo com a vantagem de jogar por um empate. Os donos da casa precisavam de um triunfo mínimo para provocar os pênaltis ou de uma vantagem de dois gols para avançar direto.

Publicidade



O gol que selou a classificação e evitou a aflição das penalidades saiu só aos 51 minutos da etapa final, quando o zagueiro André Ramalho marcou de cabeça após cobrança de escanteio.



Antes, Romero havia aberto o placar, Hugo Souza acabou marcando contra, ambos no primeiro tempo, e, já no segundo, Zé Marcos devolveu o presente do goleiro corintiano após chute forte de Rodrigo Garro.

Publicidade



Mesmo classificado, o Corinthians reclamou muito da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O time alvinegro viu duas faltas no lance que determinou o empate do Juventude na etapa inicial.



Fagner foi derrubado pelo próprio Zé Marcos antes da dividida com Hugo Souza e a bola morrer no fundo das redes. O árbitro foi ao VAR e confirmou o gol mesmo assim.

Publicidade



Memphis Depay viu tudo isso de um dos camarotes da Neo Química Arena, que recebeu mais de 45 mil pessoas nesta quarta. O reforço será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (12) também no estádio.

Ainda na zona do rebaixamento, o Corinthians voltará a campo para enfrentar o Botafogo, sábado, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.





FICHA TÉCNICA

Publicidade





CORINTHIANS 3 x 1 JUVENTUDE





Publicidade

CORINTHIANS

Hugo Souza, Fagner (Léo Mana), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Igor Coronado), Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Giovane) e Yuri Alberto (Caetano). Técnico: Ramón Díaz





JUVENTUDE

Gabriel, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jadson, Luis Oyama (Lucas Freitas) e Ronaldo; Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Erick (Ewerthon) (Marcelinho) e Carrillo (Edson Carioca). Técnico: Jair Ventura





Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Alessandro Álvaro de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Hugo Souza, Fagner, Rodrigo Garro e Romero (Corinthians) e Zé Marcos, Carrillo e Ronaldo (Juventude)

Público: 45.509

GOLS:

Corinthians: Romero, aos 28 minutos do 2T; Zé Marcos (contra) e André Ramalho, aos 36 e 51 minutos do 2T

Juventude: Zé Marcos, aos 40 minutos do 2T