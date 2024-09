Corinthians confirma dívida de R$ 2 bi, mas revela 'superávit' nessa janela

No "Dia da Transparência", o Corinthians confirmou que a dívida total do clube ultrapassou R$ 2 bilhões e cresceu no primeiro semestre de 2024.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A dívida bruta do Corinthians até junho de 2024 era de R$ 2,310 bilhões, contra R$ 2,189 bi em dezembro de 2023, no fim da gestão de Duilio Monteiro Alves.

Publicidade



Os números foram divulgados no "Dia da Transparência" prometido e adiado várias vezes pelo atual presidente Augusto Melo. O evento contou com as explicações CEO Fred Luz, do diretor financeiro Pedro Silveira, do diretor jurídico Leonardo Pantaleão e do secretário geral Vinicius Cascone.



O Corinthians argumenta que a dívida em si aumentou menos que os juros incorridos no primeiro semestre. Os juros nesses seis meses foram de R$ 139 milhões em relação aos R$ 122 mi do aumento total dos débitos do clube.

Publicidade



A maior parte da dívida é referente à arena: mais de R$ 700 milhões. O "oneroso" inclui fornecedores, empréstimos, pagamentos tributários vencidos, obrigações sociais e direitos de imagem e também beira os R$ 700 mi. As parcelas de acordos tributários equivalem a cerca de R$ 600 milhões.



CORINTHIANS TERMINA JANELA COM "LUCRO"

Publicidade



O departamento financeiro havia liberado R$ 20 milhões para o Corinthians contratar reforços e aumentar ainda mais o déficit da temporada.



No fim da janela de transferências, o Timão teria ficado com R$ 19 milhões de "lucro" e R$ 39 milhões de superávit em relação ao déficit previsto de R$ 20 milhões. As vendas de jogadores ajudavam.

Publicidade



O Corinthians obteve R$ 80 milhões com as vendas de Wesley, Fausto Vera, Carlos Miguel e Raul Gustavo, contra R$ 61 milhões de custos com Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, José Martínez, Héctor Hernández, André Carillo, Talles Magno e Memphis Depay.



Aqui vale destacar que o Timão vendeu Fausto Vera ao Atlético-MG, mas ainda deve ao Argentinos Jrs.

O clube prometeu divulgar detalhes de cada contratação até esse sábado (14).



"Sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente cedeu a eles R$ 20 milhões para o Corinthians aumentar o déficit em 2024. Somando a economia de custos com jogadores que saem, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 2024, a gente deu pra eles esse número. E agora, terminada a janela, a gente traz um superávit na janela de R$ 39 milhões, onde o Corinthians, esse ano, está economizando R$ 19 milhões de quando a gente começou a janela de custos que a gente teri", afirmou Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians.