Corinthians e Flamengo jogarão dois dias após data Fifa em nova tabela do Brasileirão

A CBF confirmou nesta terça-feira (1) a tabela da rodada do Brasileirão afetada pela inversão com as semifinais da Copa do Brasil.



A entidade marcou para o dia 17 de outubro os jogos de Corinthians e Flamengo, adversários da partida do domingo (20). O Corinthians recebe o Athletico, e o Flamengo tem clássico contra o Fluminense.

Ou seja, eles vão atuar dois dias depois das partidas das seleções na data Fifa deste mês de outubro.



Vasco e Atlético-MG, que farão a outra semifinal da Copa do Brasil, só que no sábado (19), vão jogar pelo Brasileirão na quarta-feira. Isto é, um dia depois da data Fifa.

A CBF ainda desmembrou a 30ª rodada ao longo da semana, espalhando jogos de quarta a domingo.



Como fica a tabela da 30ª rodada do Brasileirão

16/10 (quarta)

São Paulo x Vasco - 21h45

Fortaleza x Atlético-MG 21h45



17/10 (quinta)

Flamengo x Fluminense - 20h

Corinthians x Athletico - 20h

18/10 (sexta)

Atlético-GO x Cuiabá - 19h

Botafogo x Criciúma - 20h

Cruzeiro x Bahia - 21h30



19/10 (sábado)

Internacional x Grêmio - 16h

Vitória x Red Bull Bragantino - 16h



20/10 (domingo)

Juventude x Palmeiras - 20h