Corinthians encara estreante e foge de Bahia e Boca na pré-Libertadores

A Conmebol sorteou os confrontos da pré-Libertadores de 2025 e definiu os caminhos de Corinthians e Bahia. Os dois clubes brasileiros escaparam da possibilidade de se enfrentarem valendo uma vaga na fase de grupos.





O Corinthians enfrenta o estreante Universidad Central, da Venezuela, na segunda fase. Será a primeira vez que o time de Caracas disputa o principal torneio sul-americano. O jogo de volta será com mando alvinegro, na Neo Química Arena.





Já o Bahia encara o The Strongest, da Bolívia. O time sediado em La Paz conta com a altitude de de 4 mil metros acima do nível do mar como "trunfo" em seu fator casa.





Os representantes brasileiros entraram direto na segunda das três fases preliminares da Libertadores. Eles não participam da primeira e precisam vencer dois confrontos, ambos de ida e volta, para avançarem à fase de grupos.





O chaveamento da terceira fase também foi conhecido no sorteio. O caminho foi estabelecido a partir da ordem dos duelos da 2ª fase: vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 8; vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 7; vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 6; e vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5.





O Corinthians se livrou de pegar Boca Juniors ou Bahia e pode disputar uma vaga na fase de grupos contra o Barcelona-EQU. Como o Corinthians está no 5º confronto, seu adversário, caso avance, sairá do duelo entre o time equatoriano contra o representante da Bolívia ou o El Nacional.





Já o Bahia enfrenta Boston River (URU) ou Ñublense (CHI) se passar para a 3ª fase. Já o Boca pode ter pela frente Deportes Iquique (CHI) ou Independiente Santa Fe (COL).





Os duelos da segunda fase estão marcados para as semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. Já o da última etapa preliminar têm os dias 5 e 12 de março como data base.





Jogos da 1ª fase preliminar





Representante da Bolívia x El Nacional (EQU)

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

Defensor (URU) x Monagas (VEN)





Jogos da 2ª fase





Deportes Iquique (CHI) x Independiente Santa Fe (COL)

The Strongest x Bahia (BRA)

Time 3 da fase 1 (Defensor ou Monagas) x Cerro Porteño (PAR)

Time 1 da fase 1 (Representante da Bolívia ou El Nacional) x Barcelona (EQU)

Universidade Central (VEN) x Corinthians (BRA)

Representante da Colômbia x Melgar (PER)

Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

Time 2 da fase 1 (Nacional ou Alianza Lima) x Boca Juniors (ARG)





Confrontos da 3ª fase





Deportes Iquique (CHI) ou Independiente Santa Fe (COL) x time 2 da fase 1 (Nacional ou Alianza Lima) ou Boca Juniors (ARG)





The Strongest ou Bahia (BRA) x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)





Time 3 da fase 1 (Defensor ou Monagas) ou Cerro Porteño (PAR) x representante da Colômbia ou Melgar (PER)





Time 1 da fase 1 (Representante da Bolívia ou El Nacional) ou Barcelona (EQU) x Universidade Central (VEN) ou Corinthians (BRA)