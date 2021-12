Corinthians fecha temporada com 60% de aproveitamento em casa

Chegou ao fim a temporada 2021 do Corinthians como mandante. De março até dezembro, o clube alvinegro fez 31 jogos na Neo Química Arena e conquistou 60,2% dos pontos disputados entre os compromissos no Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Foi a segunda pior marca do clube do Parque São Jorge em seu estádio, inaugurado em 2014.



Comandado por Vagner Mancini, Fernando Lázaro e Sylvinho, o Corinthians conquistou 16 vitórias, empatou em oito oportunidades e foi derrotado sete vezes em Itaquera. O aproveitamento superou apenas os números da temporada passada, quando o time alvinegro registrou um aproveitamento de 57,1% dos pontos disputados em Itaquera.



Ao longo de 2021, o fator torcida fez diferença para os resultados do Corinthians em campo. Por conta da pandemia e a necessidade de atuar com os portões fechados, a equipe fez 23 partidas sem a presença de público e conquistou 49,% dos pontos, com nove vitórias, sete empates e sete derrotas.



A partir de outubro, quando o Governo de São Paulo liberou o retorno gradativo da torcida aos eventos esportivos, o aproveitamento do Corinthians disparou. Em oito partidas, os comandados de Sylvinho conseguiram sete vitórias e o empate de ontem (5), diante do Grêmio. Ao todo, com a Fiel presente nas arquibancadas, o Timão conseguiu mais de 90% dos pontos.

O melhor ano do Corinthians na Neo Química Arena foi 2015, quando a equipe conseguiu 80% de aproveitamento com 26 vitórias em 35 partidas disputadas em casa. Naquela temporada, sob o comando de Tite, o clube alvinegro conquistou o título do Campeonato Brasileiro.