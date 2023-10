Corinthians fica entre a esperança e a frustração após empate

O Corinthians saiu do Maracanã com um mix de sensações após o empate por 3 a 3 com o Fluminense. De um lado, esperança pela atuação do time no primeiro tempo; do outro, o sabor amargo pela vitória fora de casa ter escapado por entre os dedos.







PONTINHO OU PONTÃO?





O resultado não foi nem tão bom, nem tão ruim. A situação na tabela explica o sentimento dúbio que ficou após o empate: o Corinthians conquistou um ponto no Rio, chegou a 32 e pulou para a 12ª colocação, mas está apenas a dois pontos de distância do Santos, primeiro time do Z4.

A frustração com o empate se dá pela expectativa criada na etapa inicial. O time alvinegro mostrou uma postura diferente em campo, sufocou o Fluminense e abriu 3 a 1 antes do intervalo. O que se viu do time nos primeiros 45 minutos deixou a torcida entusiasmada.





O segundo tempo trouxe consigo um balde de água fria. O Corinthians baixou a intensidade, as mudanças não fizeram efeito e a equipe não sustentou a vantagem diante da artilharia adversária.

O saldo da noite ficou no meio-termo. O time vem demonstrando evolução e dá motivos para acreditar em uma reação com a sequência do novo trabalho, mas o clube do Parque São Jorge ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes e segue com uma campanha abaixo como visitante —não triunfa longe da Neo Química Arena há dez jogos.





MANO E RENATO VEEM O COPO MEIO CHEIO

O técnico do Corinthians adotou tom otimista após a partida. Ele afirmou que tem "coisas para comemorar" e que a equipe correspondeu no primeiro tempo com relação ao que foi trabalhado durante os 11 dias da parada durante a Data Fifa.





Mano destacou que o time vem em um "caminho para continuar progredindo". O treinador, no entanto, lamentou o "gostinho" que ficou pelo empate cedido, mas enveredou pelo lado de que o Alvinegro está recuperando a confiança.

"Nosso 1º tempo foi muito bom, equipe realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período, acho que foi visível a melhora na construção, do que pensamos de futebol, em intensidade de jogo. Temos coisas positivas para comemorar, e um caminho para continuar progredindo. Como estivemos com 3 a 1, fica com gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes mais maduras não costumam ceder, como é o Corinthians que pretendo que seja", disse Mano Menezes.





Renato Augusto também analisou o empate pelo lado positivo. O meio-campista começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, pouco depois de o Flu marcar o segundo gol.





Ele disse que a atuação "dá mais confiança ao trabalho". O camisa 8 opinou que o Corinthians vem "crescendo jogo a jogo", mas ponderou que o time "parou de jogar" no segundo tempo.





"A gente está em processo de adaptação, jogo a jogo, crescendo. Enfrentamos um time finalista de Libertadores, que está com confiança, vem com mesmo treinador. Foi um grande jogo, a gente queria sair com a vitória, mas dá mais confiança, processo de trabalho crescendo para nos jogos seguintes conseguir vitórias", afirmou o jogador.