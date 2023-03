Corinthians foca Libertadores, mas tem de mudar de patamar, diz Alessandro

Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, afirmou que o clube precisa mudar de patamar se quiser conquistar a Libertadores.







Publicidade

Publicidade

Para o dirigente, é importante o clube ter planejamento e gestão a longo prazo se quiser conquistar a Libertadores. "Não dá para imaginar que somente naquele ano vai fazer uma boa competição e ponto", disse.





"Se o Corinthians quer alcançar mais uma Libertadores, precisa mudar de patamar, isso é se planejar, fazer gestão, prever planejamento a longo prazo", afirmou Alessandro Nunes ao site ge.

Publicidade





Palmeiras e Flamengo são exemplos de gestão, segundo ele. O Corinthians precisa elevar um pouco o nível e se planejar para disputar mais vezes a competição.





A final no Maracanã é um estímulo. O comprometimento com a competição tem que ser ainda maior, visto que a final será no Brasil.

Publicidade





A Libertadores é o objetivo do clube para 2023. O Corinthians entra muito focado e concentrado para fazer uma grande competição e se tornar bicampeão da América.





"Nós reconhecemos muito as nossas competições nacionais, estaduais, Copa do Brasil e Brasileiro, mas o desejo pela Libertadores é sempre maior", afirmou.

Publicidade





Alessandro está no Paraguai representando o Corinthians no sorteio da Libertadores que acontece na noite desta segunda.





Nós temos só uma e queremos aumentar isso aí, temos sede disso, assim como outros clubes, até os brasileiros que recentemente tiveram mais conquistas, como Flamengo e Palmeiras. Indiscutivelmente, o Corinthians entra muito focado e concentrado para fazer uma grande competição".





O Corinthians disputou a Libertadores 17 vezes. Chegou a final apenas em 2012, quando levantou a taça. Em 2022, o clube caiu nas quartas de final para o Flamengo. O sorteio da fase de grupos do torneio acontece nesta segunda (27), a partir das 21h.