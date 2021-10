Corinthians leva empate do Inter nos acréscimos e perde chance de aliviar pressão

O Corinthians empatou com o Internacional por 2 a 2 na tarde deste domingo (24), em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe de Sylvinho chegou aos 41 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.



Após ter conseguido virar a partida em apenas quatro minutos no segundo tempo, o Corinthians levou o empate nos acréscimos. O clube segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores, mas o técnico Sylvinho, criticado por parte da torcida após a derrota e o fraco desempenho no clássico contra o São Paulo na última segunda (18), segue sob pressão.



O jogo desta tarde foi equilibrado, bem disputado e com poucas chances claras de gol para ambos os lados.

O Internacional, melhor na primeira etapa, abriu o placar aos 9 minutos, com Rodrigo Lindoso. Ele cabeceou após cruzamento da esquerda. Cássio defendeu, mas a bola voltou para o volante do Internacional que, desta vez com o pé, fez o gol.



O empate do Corinthians veio aos 15 minutos da segunda etapa, quando Giuliano recebeu de Gabriel Pereira, driblou o goleiro Marcelo Lomba e mandou para as redes. Logo depois, aos 19, Roger Guedes foi derrubado por Johnny dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Fábio Santos bateu no canto direito para virar a partida.



Nos acréscimos, Gustavo Maia, que acabara de entrar, acertou belo chute de fora da área para empatar a partida.



O próximo compromisso do Corinthians é na segunda (1º), contra a Chapecoense, em casa. No dia anterior, o Inter pega o São Paulo no Morumbi.





Ficha técnica





INTERNACIONAL



Marcelo Lomba; Mercado, Kaique (Boschilia), Victor Cuesta e Moisés (Gustavo Maia); Dourado (Johnny), Lindoso (Mauricio), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre





CORINTHIANS



Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel (Du Queiroz), Giuliano, Renato Augusto, Gabriel Pereira (Xavier) e Vitinho (Gustavo Mosquito); Roger Guedes. T.: Sylvinho





Estádio: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Renda: R$ 545.358,00

Público: 13.216 (total)

Cartões amarelos: Gabriel, Renato Augusto (COR); Mercado, Rodrigo Dourado, Taison (INT).

Cartões vermelhos: Patrick (INT) e Xavier (COR)

Gols: Lindoso (INT), aos 8min do 1ºT; Giuliano (COR), aos 15min do 2ºT, Fábio Santos (COR), aos 21min do 2ºT, e Gustavo Maia (INT), aos 47min do 2ºT