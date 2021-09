Corinthians monta provável escalação contra o Palmeiras

O Corinthians deu sequência à preparação para o clássico de sábado (25), contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Nesta quinta-feira (23), Sylvinho comandou um treino tático, acertou o posicionamento da equipe nas bolas paradas e, por fim, dividiu o elenco para uma série de atividades específicas. Ainda há dúvidas na formação do time titular para o dérbi do fim de semana.



Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, o treinamento começou com uma atividade tática em campo reduzido. Em seguida, como é habitual ao longo da semana, a comissão técnica treinou os lances de bola parada e corrigiu o posicionamento dos defensores e também dos atacantes neste tipo de jogada.





Por fim, o técnico separou os atletas do sistema defensivo para um treinamento específico de saída de bola e movimentação. Enquanto isso, os nomes do sistema ofensivo trabalharam finalizações, cobranças de pênalti e faltas com os auxiliares Alex e Doriva.

Sem Gabriel, suspenso pelo cartão vermelho recebido diante do América-MG, há algumas dúvidas na formação titular do Corinthians. No entanto, uma provável escalação tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Du Queiroz ou Cantillo); Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Roger Guedes (Jô).





O meia-atacante Adson voltou a treinar sem qualquer tipo de restrição após sofrer uma pancada no joelho esquerdo, no jogo contra o Athletico-PR -desde então, ele desfalcou a equipe por quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. O garoto deve ser relacionado para o clássico e ficar no banco de reservas.





O clássico será neste sábado (25), às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileiro e, em caso de vitória, pode aproximar o Corinthians do G4. Vice-líder da competição, o Palmeiras tenta o triunfo em Itaquera para pressionar o Atlético-MG na briga pelo título.