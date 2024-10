Corinthians não marca contra o Flamengo e cai na Copa do Brasil

O Flamengo segurou um empate sem gols, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, para eliminar o Corinthians neste domingo (20) em Itaquera e chegar à final da Copa do Brasil deste ano.







A decisão, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, será contra o Atlético-MG, que eliminou o Vasco no sábado (19) após empate por 1 a 1 em São Januário, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, o Galo ganhou de virada por 2 a 1.





Por ter vencido o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0, o rubro-negro tinha a vantagem do empate em Itaquera para avançar no torneio.





É a terceira final seguida do Flamengo na competição. Venceu o próprio Corinthians em 2022, nos pênaltis por 6 a 5, depois de dois empates. Em 2023, ficou com o vice contra o São Paulo.





Já o Corinthians, que não tinha Memphis Depay à disposição por não ter sido inscrito a tempo, entrou com Yuri Alberto, Romero e Talles Magno no ataque para tentar buscar o placar, apoiado pelo meia Rodrigo Garro.





O primeiro tempo começou agitado, mas nenhum dos dois times criou grandes chances. O Flamengo chegou a abrir o placar aos oito minutos, com Alex Sandro de cabeça depois de cobrança de falta, mas o gol acabou anulado por impedimento. O grande destaque da etapa inicial foi a expulsão de Bruno Henrique, aos 27, após atingir com o pé a cabeça do corintiano Matheuzinho.





Logo depois da expulsão, o ex-jogador e agora técnico Filipe Luís trocou Gabigol pelo zagueiro Fabrício Bruno, deixando o time sem atacantes e propondo uma posição mais avançada para Arrascaeta.





Embora tenha jogado parte considerável do jogo com a superioridade numérica, o Corinthians não aproveitou as oportunidades em que chegou ao ataque. A equipe carioca ainda melhorou o desempenho no segundo tempo, com as entradas de Alcaraz e Gonzalo Plata, e ajudou a desafogar a pressão corintiana no ataque.





Ramón Díaz fez modificações na frente, colocando Giovane, Coronado e Pedro Henrique, mas com o passar do tempo e o placar ainda em 0 a 0, a equipe demonstrou mais sinais de nervosismo, com erros no passe final e finalizações.





Foram pelo menos três boas chances com o Yuri Alberto, que parou em defesa do Rossi e cabeceou para fora, e bela jogada de Giovane, que também terminou em defesa do goleiro flamenguista.





O time rubro-negro contou com o retorno dos titulares Gerson, Pulgar e De la Cruz, que não participaram do clássico vencido por 2 a 0 pelo Fluminense na última quinta-feira (17) devido à data Fifa, período com jogos de seleções. Os desfalques foram motivo de uma disputa que envolveu Corinthians, Vasco, Atlético-MG e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).





Inicialmente prevista para acontecer dia 17 de outubro, a partida de volta das semifinais foi adiada para este domingo após solicitação do Flamengo, que não queria entrar em campo desfalcado no segundo jogo.





A CBF acatou o pedido e adiantou as respectivas partidas das quatro equipes pelo Campeonato Brasileiro para os dias 16 e 17. A inversão gerou indignação no Corinthians, que apontou que teria desfalques importantes no Brasileiro, competição vista com prioridade devido à situação complicada na tabela –é o atual 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento.





Corinthians e Vasco, contrários à alteração, entraram com uma ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) sob argumento de que o regulamento da CBF não prevê mudanças de cronograma devido à data Fifa, mas o tribunal negou o pedido de manter as datas originais.





Após o jogo, Gerson comemorou o resultado e dedicou a classificação ao companheiro Bruno Henrique. "É difícil [jogar] com um a menos, o Bruno [Henrique] foi expulso em uma infelicidade. Mas eu disse para ele que a gente ia buscar a classificação por ele", disse. "Feliz pela partida, mesmo com um a menos, a gente impôs nosso ritmo de jogo, tivemos coragem e personalidade para jogar."





Flamengo e Atlético-MG se enfrentarão em locais e horários a serem definidos. O Corinthians ainda disputa a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina; o jogo de ida, em São Paulo, acontece na próxima quinta-feira (24).





FICHA TÉCNICA

Corinthians 0x0 Flamengo





Semifinal da Copa do Brasil

Data e hora: 20 de outubro de 2024, às 16h

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-ES)

Público/renda: 46.426 pagantes/R$ 3.023.876,0

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Pedro Henrique (COR), Gerson, Alex Sandro, Pulgar (FLA)

Cartões vermelhos: Bruno Henrique (FLA)





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo), Charles (Coronado) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.





Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Plata); Gabigol (Fabrício Bruno) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.