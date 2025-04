Corinthians perde em casa do Huracán na estreia da Sul-Americana

O Corinthians estreou com derrota em casa na Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (2).





Diante do Huracán, o placar foi 2 a 1 para os visitantes. Raniele fez o do Timão aos 13, e Sequeira marcou os dois gols do adversário, aos seis e aos 37 minutos de jogo.

O próximo jogo do Corinthians é no sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro da Série A, quando recebe o Vasco da Gama às 18h30.





Pela competição continental, na terça-feira (8), visita o América de Cali, na Colômbia, às 21h30.

