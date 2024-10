Corinthians quase dobra aproveitamento no Brasileirão com Ramón Díaz

O Corinthians tem quase o dobro de aproveitamento de pontos no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Ramón Díaz, em julho.





Em 14 rodadas com Ramón, o Corinthians tem cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Eram apenas duas vitórias no Brasileirão até a chegada dele, uma de António Oliveira e outra de Raphael Laruccia, em 16 partidas.





Dos 42 pontos que o argentino disputou no Timão, somou 20 (47,6% de aproveitamento). Nas primeiras 16 rodadas do Brasileiro antes de Ramón, o time alvinegro conquistou apenas 12 de 48 pontos (cerca de 25%).





O aproveitamento com Ramón é similar ao que o Atlético-MG, 9º colocado até o momento, fez no Brasileiro, considerando todas as rodadas disputadas pelos mineiros.





Mesmo com os números em ascensão, o argentino tem sido questionado no cargo. A eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, sem balançar a rede em duas partidas, gerou muitas críticas. Porém, a diretoria ainda descarta trocar a comissão técnica, principalmente por temer as consequências de uma demissão neste momento delicado no Brasileiro.





O Timão retornou ao Z4 mesmo após golear o Athletico-PR na 30ª rodada. O triunfo do Vitória sobre o Red Bull Bragantino empurrou a equipe para a 17ª colocação. Na próxima segunda-feira (28), o Corinthians enfrentará o Cuiabá, na Arena Pantanal. Antes, na quinta (24), encara o Racing na semi da Sul-Americana.





TESTES NA COPA DO BRASIL





Ramón promoveu testes na Copa do Brasil. A estratégia pode não ser a mais popular, mas a prioridade da comissão técnica é o Brasileirão. Além disso, o clube paulista ainda tem mais uma decisão pela frente, na Sul-Americana. O técnico não descarta utilizar o time titular na competição continental.





Foram várias novidades contra o Flamengo, cumprindo a promessa de "surpresa" antes do confronto do último domingo (20).





A formação para a partida chamou a atenção por ter três atacantes, mesmo sem a presença de Memphis Depay, principal nome do elenco e quem poderia justificar a opção mais ofensiva.





Talles Magno, sem ritmo por estar recém-recuperado de lesão muscular, foi titular no confronto. Logo no início da segunda etapa, o atleta já demonstrava sinais claros de cansaço e foi substituído aos 30 minutos. Talles já provou ser uma ótima peça do time alvinegro, mas está longe do desempenho ideal considerando o peso da partida.





Outra surpresa foi a escolha de Giovane para substituir Matheuzinho. O atacante de 20 anos entrou no lugar do lateral para dar mais "profundidade" ao sistema ofensivo, segundo Ramón. O jogador não atuava desde 11 de setembro, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, ele foi relacionado seis vezes, mas não saiu do banco.